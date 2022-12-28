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    • Yaşam
    • 28.12.2022 14:28
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    • 28.12.2022 14:28
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    Yozgat'ta sır cinayetler! Kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi bulundu

    Yozgat'ta 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunulan Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin, kamyonette av tüfeği ile vurumuş halde bulundu. Cesetler Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgiliş soruşturma başlatıldı.

    Sır cinayetler!

    Yozgat'ta hayvan alım satım işi yapan, 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ömer Yüksel (43) ile Hayrullah Çetin (48), kamyonette öldürülmüş halde bulundu.

    Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin, 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

    AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞLAR
    Yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu. Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı.


    Fotoğraf: Hayrullah Çetin
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        Haberler Yaşam Yozgat'ta sır cinayetler! Kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi bulundu
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