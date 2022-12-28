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    • Yaşam
    • 28.12.2022 13:05
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    • 28.12.2022 13:16
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    Telefon hep akıllı değildi! Arşiv görüntüleri telefon ile imtihanımızı ortaya koydu

    Bugünün gençleri akıllı telefonların dünyasına doğdu. Ancak teknolojinin gelişim süreci oldukça sancılı ve adım adım ilerledi. Akıllı cihazlar kendileri için sıradan olan gençlerin babaları çok da uzak olmayan tarihlerde böyle iletişim kuruyorlardı.

    Telefon hep akıllı değildi! Arşiv imtihanımızı ortaya koydu

    Geçmişe dair arşivlerden çıkan telefon görüntüleri duygusal ve tebessüm ettiren anlara neden oldu. Telefonun Türkiye'ye geldiği ancak yaygınlaşmadığı günlerde "Aradığım yere arabayla gidince telefondan daha önce ulaşıyorum" diyen vatandaş teknoloji maceramızın ilk günlerine dair önemli veriler sundu.

    Bugün birer kişisel asistan haline gelen akıllı telefonlar çok çeşitli, çok özellikli ve fonksiyonel olsa da hepsinin çıkış notası noktası tek bir telefon ve tek bir bilgisayardan geliyor. Türkiye'de de telefonun gelişimi yaygınlaşması adım adım ilerledi ve bu süreçte nesiller değişti.

    Bugün TRT arşivlerinden telefona ve telefon görüşmelerindeki problemlere dair çıkan görüntüler hem gülümsetti hem de teknolojinin ilerleyişine dair 2 dakika 30 saniyelik bir mini belgesel niteliği taşıdı.

    İşte telefon ile henüz tanışan Türkiye'de teknolojinin bugünkü hıza ulaşmadığı günlere dair o arşiv videosu:

    "TELEFON BAĞLANDIĞINDA KİMİ ARADIĞIMI UNUTUYORUM"
    Telefona 72'de başvurup 75'te bağlatanlar, santral bağlantısı istedikten 5 saat sonra bağlantısı sağlandığında kimi aradığını unutanlar ve çağrı merkezindekileri çalışmamakla suçlayanlar.

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    Haberler Yaşam Telefon hep akıllı değildi! Arşiv görüntüleri telefon ile imtihanımızı ortaya koydu
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