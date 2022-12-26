Yeni evli genç kadın 2 ayda cehennemi yaşadı: Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor!

Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K. (20), Eylül 2021'de ailesini de karşısına alarak çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. Çok mutlu olacağını düşünürken, henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı.
SENİ ÖLDÜRÜRÜM
Sudan sebeplerle sürekli eşini darp eden ve kaburgasını çatlatan F.A.K., bu da yetmezmiş gibi vücudunda sigara söndürdü. 2 ay boyunca kabusu yaşayan genç kadın, eşinin 'Seni öldürürüm' demesi üzerine can havliyle kaçıp, ilk otobüse binerek Eskişehir'e gitti.
Bir polis memurunun yardımcı olmasıyla Konya'daki ailesine teslim edilen G.K., darp raporu alıp eşinden şikayetçi olurken, boşanma davası da açtı. Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılık, F.A.K. hakkında silah kabul edilen sigara ile 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.