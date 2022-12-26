Havuzlu Park’ta büyük dönüşüm start aldı

Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa'ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti.

Son 4 yıldır da kaderine terk edilen tesislerin yeniden kente kazandırılması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın en önemli değerlerinden olan Havuzlu Park'ın yeniden ihya edilmesi için proje hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle hayat bulan projede çalışmalar, düzenlenen temel atma töreniyle start aldı. Yaklaşık 11 bin metrekarelik bir alanda, mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda proje tasarlandı.

Havuzlu Park tesislerinde, 1.250 metrekarelik kapalı havuz, 195 metrekarelik açık atlama havuzu, 115 metrekare açık havuz, 550 kişilik tribün olacak. Ayrıca fitness salonu, sağlık odaları, giyinme odaları, termal hamam, sauna, bay bayan soyunma odaları, duş-wc'ler ve idari birimler yer alacak. Tesiste 45 araçlık açık otopark olacak.



Havuzlu Park'ın temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Refik Özen, Zafer Işık, Müfit Aydın, Osman Mestan, Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Olimpiyat madalyalı Milli Sporcu Hatice Kübra İlgün, milli sporcular ve vatandaşlar katıldı.





"Aileler tekrar istifade edecek"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldıkları ciddi desteklerle birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bunların karşılığında Hatice Kübra başta olmak üzere birçok başarılı sporcunun Bursa'dan yetiştiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursalı çocukların olimpiyatlarda, Dünya şampiyonasında ve Avrupa şampiyonasında derece elde ederek Bursa'nın ve Türkiye'nin göğsünü kabarttığını ifade etti. Yüzde havuzlarından spor salonlarına, gençlik merkezlerinden okçuluk salonlarına kadar birçok önemli spor tesisinin Bursa'ya kazandırıldığını dile getiren Başkan Aktaş, konu Havuzlu Park olduğunda Bursa'da akan suların durduğunu söyledi. Çekirge'nin Bursa'nın en kadim mahallelerinden birisi olduğunu ve Havuzlu Park'ın da yıllarca bu şehre altyapı oluşturduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Havuzlu Park, yıllarca insanların yüzme sporunu öğrenmesine vesile olmuş. Aileler, çocuklarıyla beraber burada vakit geçirmiş. Ancak 40 yıl önceki imkanlarla hazırlanmış bu tesisin artık güncellenmesi gerekiyordu. Yaklaşık 8-10 yıldır da atıl durumdaydı. Konuyu Gençlik ve Spor Bakanımıza aktardık. Katkı ve desteklerinizle çalışma başladı. Önümüzdeki yıl sonuna kalmadan burayı bitirip Bursalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Özellikle orijinal kaplıca suyunu da burada kullanmış olacağız. Aileler tekrar istifade edecek. Farklı havuzlarıyla da yüzme müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri marifetiyle önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. 17 ilçemizi kapsayan birçok çalışma başlattık. Bu projelerle gençlerimizi buluşturmak ve başarıları hep beraber yaşamak istiyoruz. Tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.





"Söz verdik, inşa ettik, hayata geçirdik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'nın en merkezi bölgesinde tarihi bir mekanı ihya etmek için çalışmalara start verdiklerini söyledi. Yapılan çalışmaların Bursalılara hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, Bursa'nın kültür, sanat, medeniyet şehri olmasının yanında bir spor şehri olduğunu da belirtti. Bursa'da yetişen, Ay Yıldızlı bayrağımızı tüm dünyada en güçlü şekilde dalgalandıran sporcuların bu şehirden çıktığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Her biriyle gurur duyuyoruz. Onların izinden giden nice gençler var. İşte bu tesisler ve bu güçlü altyapı, yakın zamanda hem Bursa'mızı hem de ülkemizi daha büyük şekilde gururla temsil edecek nice sporcular yetiştirecek. 17 ilçede ortaya koyduğumuz yatırımları başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm işbirliklerimizi güçlendirerek sürdüreceğiz. Tüm şehirlerimize olduğu gibi Bursa'ya da hizmet etmeyi, bu şehirden yetişecek yeni nesillere yeni imkanlar sunmayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Bir onur olarak, bir heyecan olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda attığımız adımlarla Bursa'ya gençlik ve spor şehri olma özelliğini de kazandırdık. Söz verdik, inşa ettik, hayata geçirdik ve hizmete açtık. Yeni sözler vermeye, yeni hayaller kurmaya ve bu hayalleri gerçekleştirmeye hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.





"Herkes bu eserden faydalanacaktır"

20 sene önce Bursa'da 28 spor tesisi bulunduğunu, şuan ise 100'en fazla spor tesisinin hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, 8 bin olan lisanslı sporcu sayısının da tam 37 kat artarak 315 bine yükseldiğini dile getirdi. Artık yeteneklerin tespitini tesadüfe bırakmadıklarının da altını çizen Bakan Kasapoğlu, her birini tespit etme noktasında ciddi projeler geliştirdiklerini anlattı. Tesislere her kesimin ulaşımı konusunda da iddialı olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bugün Türkiye Yüzyılına yakışacak bir eserin daha temelini atıyoruz. Havuzlu Park hizmet verdiği sürece birçok insana hizmet etmiş. Yeni projeyle birlikte hem ihyası hem de ülkemize modern ve nitelikli yüzme su sporu tesislerinden birini kazandırma yönünde önemli bir adım atıyoruz. Burası bu milletin evlatlarına çok ciddi katkılar sağlayacak. Yeni şampiyonlar yetiştirecek. Bursalı gençlerin hedeflerini ve hayallerini bu tür yatırımlar büyütecektir. Herkes bu eserden faydalanacaktır. Önemli projenin buralara gelmesinde emeği olan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.





Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, son dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Bursa'nın ziyadesiyle istifade ettiğini söyledi. Bursalılar adına Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden Çavuşoğlu, Havuzlu Park'ın Bursa'nın müstesna tesislerinden olduğunu, yeniden ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş ile birlikte protokol üyeleri tarafından projenin ilk harcı törenle döküldü.