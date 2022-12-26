Baltalı damat dehşet saçtı! Kayınpederinin minibüsünü balta ile parçaladı

Düzce'de yaşayan Aşkın Y, Karpuz ailesinin kızı S.K'yı kaçırdı. Bir ay sonra nikah kıydı. Aradan geçen 4 ayın sonunda S.K. dayak yediğini belirterek Aşkın Y.'den boşanmak istediğini söyledi. K. ailesi kızlarını alarak İstanbul Esenyurt'a döndü. Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları K. ailesinin evinin önünde gelerek park halindeki kayınpederi H.K'nın minibüse baltayla saldırdı. Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikayetçi oldu.
YÜZÜ KIZARMIŞ, DUDAĞI ŞİŞMİŞTİ
Baba H.K, "Kızımı kaçırdılar. Neden böyle yaptın diye sorduğumuzda 'Kızın 28 yaşında karakola gidin, karakol ne yaparsa' dedi. Karakola gittiğimde ise bana 'Kız 28 yaşında biz karışamayız' dediler. Aradan 4 ay geçti biz yanlarına gittik. Bir baktım bizim kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Tesadüfen karşılaştık. Bana 'son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor' dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi" dedi.
Görüntülerde Aşkın Y.'nin elinde baltayla minibüse saldırdığı, camları kırdığı ve ardından kaçtığı görülüyor. Baba H.K "Hem kızımı dövüyor, hem tehdit ediyor. Böyle damat olmaz olsun" dedi.