Baltalı damat dehşet saçtı! Kayınpederinin minibüsünü balta ile parçaladı





YÜZÜ KIZARMIŞ, DUDAĞI ŞİŞMİŞTİ

Baba H.K, "Kızımı kaçırdılar. Neden böyle yaptın diye sorduğumuzda 'Kızın 28 yaşında karakola gidin, karakol ne yaparsa' dedi. Karakola gittiğimde ise bana 'Kız 28 yaşında biz karışamayız' dediler. Aradan 4 ay geçti biz yanlarına gittik. Bir baktım bizim kızımız da orada. Yüzü kızarmış, dudağı şişmişti. Tesadüfen karşılaştık. Bana 'son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor' dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi" dedi.