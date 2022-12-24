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    Denize nazır dehşet! İstanbul Bebek’te restoranın iskelesi çöktü: Can pazarı

    İstanbul Bebek’te lüks bir restoranın iskelesi çöktü. Müşteriler denize düştü. Can pazarının yaşandığı olayda, yaralanan 4 kişi hastaneye götürüldü. İşte detaylar...

    Denize nazır dehşet!
    İstanbul Bebek'te 3 katlı lüks restoranın zemin katındaki camekanlı bölümün bulunduğu iskele çöktü. Bu sırada o bölümde yemek yiyen müşteriler denize düştü.

    Bebek'ta can pazarı! İskele çöktü o anlar!



    Restoran çalışanları ve diğer müşteriler hemen harekete geçti. Denize düşenleri iskeleye çıkartmayı başardı. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Beşiktaş'ta bir restoranın olduğu iskele çöktü


    Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı. Restoranın bulunduğu caddede trafik, bir süre ulaşıma kapandı.



    Çökme anında iskelede yaklaşık 50 kişi vardı.

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    Haberler Yaşam Denize nazır dehşet! İstanbul Bebek’te restoranın iskelesi çöktü: Can pazarı
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