Denize nazır dehşet! İstanbul Bebek’te restoranın iskelesi çöktü: Can pazarı

Bebek 'te 3 katlı lüks restoranın zemin katındaki camekanlı bölümün bulunduğu iskele çöktü. Bu sırada o bölümde yemek yiyen müşteriler denize düştü.

Bebek'ta can pazarı! İskele çöktü o anlar!

Restoran çalışanları ve diğer müşteriler hemen harekete geçti. Denize düşenleri iskeleye çıkartmayı başardı. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta bir restoranın olduğu iskele çöktü

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Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı. Restoranın bulunduğu caddede trafik, bir süre ulaşıma kapandı.Çökme anında iskelede yaklaşık 50 kişi vardı.