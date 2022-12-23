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    Yeşil ve mavinin buluştuğu şehir: Balıkesir

    Türkiye turizminin önemli kentlerinden Balıkesir, plajlarıyla olduğu kadar, doğal ve tarihi güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Kaplıcaları ile de sağlık turizminde iddiasını ortaya koyuyor...

    Yeşil ve mavinin buluştuğu şehir

    KAZ DAĞLARI MİLLİ PARKI
    Anadolu yarım adasının kuzeybatısında yer alan, Biga yarım adasının en yüksek dağıdır. Oksijen miktarı bakımından en zengin yerler arasında yer alan Kaz Dağları, oldukça önemli bir doğal güzelliktir. Kaz Dağı Milli Parkı Edremit ilçesi sınırları içerisinde yer alır.



    MANYAS GÖLÜ
    Balıkesir'in en huzurlu köşelerinden. Özellikle kuş gözlemciliğine merak duyanlar için kaçırılmayacak bir yer. Ormanları ile doğal bir hava sunan Kozak Yaylası, Bergama ve Ayvalık arasında bulunuyor.



    SAAT KULESİ
    1829 yılında Girit'li Mehmet Paşa tarafından İstanbul Galata Kulesi'nin benzeri olarak silindir şeklinde yaptırılmıştır. 1897 yılındaki deprem nedeniyle yıkılınca, 1901 yılında bugünkü şekliyle yeniden yaptırılmıştır. Kare prizma şeklindeki bina, beyaz kesme taş ile yapılmış ve kabartma işçiliklerle de süslü hale getirilmiştir. En üst kat kubbe ile örtülmüş ve büyük bir çan eklenmiştir. Buranın hemen altındaki katta ise dört yöne de birer saat konulmuştur.



        ALİBEY / CUNDA ADASI
        Ege Bölgesi içerisinde yer alan adaların büyüklüğü açısından 4'üncü sırada bulunan Cunda Adası, Balıkesir'in önemli turizm merkezleri arasındadır. Denizi, mimari yapısı, zengin doğası ve mutfağıyla öne çıkan Cunda, hem yerli hem yabancı turistler için adeta çekim merkezi.



        ŞAHİNDERESİ KANYONU
        Altınoluk bölgesinin hayat damarıdır. Dünyanın en çok oksijen üreten bölgelerinden biri olan Altınoluk'taki kanyon, yıllardır macera tutkunlarının, yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ya da serinlemek için bölgeyi tercih eden doğa severlerin gözde mekanlarından biri konumundadır.



        ŞEYTAN SOFRASI
        Ayvalık ilçe merkezinin 8 km güneyinde bulunan büyük kayalık tepelerin üzerindedir. Deniz, koylar ve çamlıklar tepeye çıktığınızda ayağınızın altında kalır. Bu mevkiden tüm Ayvalık adaları ve Midilli Adası'nın manzarası görünür. Özellikle gün batımını seyretmek için önemli bir yerdir.

        KAPLICALAR
        Türkiye'nin termal zenginliklerinden en çok nasibini almış yerlerden biri olan Balıkesir'de Susurluk, Hisaralan, Gönen ve Pamukçu kaplıcaları hem Türkiye'nin dört bir yanından hem yurt dışından ziyaretçileri ağırlıyor.

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