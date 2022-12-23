Yeşil ve mavinin buluştuğu şehir: Balıkesir

KAZ DAĞLARI MİLLİ PARKI
Anadolu yarım adasının kuzeybatısında yer alan, Biga yarım adasının en yüksek dağıdır. Oksijen miktarı bakımından en zengin yerler arasında yer alan Kaz Dağları, oldukça önemli bir doğal güzelliktir. Kaz Dağı Milli Parkı Edremit ilçesi sınırları içerisinde yer alır.
MANYAS GÖLÜ
Balıkesir'in en huzurlu köşelerinden. Özellikle kuş gözlemciliğine merak duyanlar için kaçırılmayacak bir yer. Ormanları ile doğal bir hava sunan Kozak Yaylası, Bergama ve Ayvalık arasında bulunuyor.
SAAT KULESİ
1829 yılında Girit'li Mehmet Paşa tarafından İstanbul Galata Kulesi'nin benzeri olarak silindir şeklinde yaptırılmıştır. 1897 yılındaki deprem nedeniyle yıkılınca, 1901 yılında bugünkü şekliyle yeniden yaptırılmıştır. Kare prizma şeklindeki bina, beyaz kesme taş ile yapılmış ve kabartma işçiliklerle de süslü hale getirilmiştir. En üst kat kubbe ile örtülmüş ve büyük bir çan eklenmiştir. Buranın hemen altındaki katta ise dört yöne de birer saat konulmuştur.