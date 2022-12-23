Yeşil ve mavinin buluştuğu şehir: Balıkesir





ŞEYTAN SOFRASI

Ayvalık ilçe merkezinin 8 km güneyinde bulunan büyük kayalık tepelerin üzerindedir. Deniz, koylar ve çamlıklar tepeye çıktığınızda ayağınızın altında kalır. Bu mevkiden tüm Ayvalık adaları ve Midilli Adası'nın manzarası görünür. Özellikle gün batımını seyretmek için önemli bir yerdir.



KAPLICALAR

Türkiye'nin termal zenginliklerinden en çok nasibini almış yerlerden biri olan Balıkesir'de Susurluk, Hisaralan, Gönen ve Pamukçu kaplıcaları hem Türkiye'nin dört bir yanından hem yurt dışından ziyaretçileri ağırlıyor.

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