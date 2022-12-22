Son dakika: Uyuşturucu baronu Atilla Önder İspanya'da yakalandı! Türkiye'ye teslim edilecek

Son dakika haberi... Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan Atilla Önder'in, Türkiye'ye getirilmek üzere Türk emniyet yetkililerince teslim alındığı bildirildi.
KIRMIZ BÜLTEN ÇIKARILDI
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.
İSPANYA'DA YAKALANDI
Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine, Interpol-Europol Daire Başkanlığının, ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçtiği kaydedildi.
Açıklamada, kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanmasının sağlandığı bildirildi.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün teslim alınan Önder'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği belirtildi.