Son dakika: Uyuşturucu baronu Atilla Önder İspanya'da yakalandı! Türkiye'ye teslim edilecek

Son dakika haberi... Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan Atilla Önder'in, Türkiye'ye getirilmek üzere Türk emniyet yetkililerince teslim alındığı bildirildi.

KIRMIZ BÜLTEN ÇIKARILDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı hatırlatıldı.