Münevver Karabulut cinayeti! Mahkemenin Cem Garipoğlu kararına acılı babadan isyan: Ya o mezar boş ya da başka ceset var

13 yıl önce vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti. Mahkemenin ret kararının ardından acılı baba Süreyya Karabulut katilin intiharına inanmadıklarını söyledi.

HAYATLARINDA HİÇBİR DEĞİŞİM OLMADI

Süreyya Karabulut, "Neden intihara inanmıyorsunuz?" sorusuna "O kadar çok sebep var ki; bunlardan biri de yavrumun parçalara ayrılarak katledildiği koltukta bu vicdansızlar gülümseyerek mutlu aile pozu verdi. Hayatlarında hiçbir değişim olmadı. Ne evlat acısı yaşadılar, ne de kızıma dair bir acı.