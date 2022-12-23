Münevver Karabulut cinayeti! Mahkemenin Cem Garipoğlu kararına acılı babadan isyan: Ya o mezar boş ya da başka ceset var

13 yıl önce vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti. Mahkemenin ret kararının ardından acılı baba Süreyya Karabulut katilin intiharına inanmadıklarını söyledi.
HAYATLARINDA HİÇBİR DEĞİŞİM OLMADI
Süreyya Karabulut, "Neden intihara inanmıyorsunuz?" sorusuna "O kadar çok sebep var ki; bunlardan biri de yavrumun parçalara ayrılarak katledildiği koltukta bu vicdansızlar gülümseyerek mutlu aile pozu verdi. Hayatlarında hiçbir değişim olmadı. Ne evlat acısı yaşadılar, ne de kızıma dair bir acı.
ÖLMEDİĞİNE YÜZDE YÜZ EMİNİM
Ayrıca katilin cezaevinde Çince, İngilizce öğrendiği bilgisi var. Kaç kez yurtdışında görüldüğü de dillendirildi. Ben bir babayım, kızım rüyalarıma giriyor ve o adamın ölmediğine yüzde yüz eminim" yanıtını verdi.
FOTOĞRAF İNANDIRICI GELMEDİ
Posta gazetesinin haberine göre; Karabulut tek hatasının otopsiye girmemek olduğunu belirtti ve "Bu konuda neden diretmedik, halen onun pişmanlığı içimizi kemiriyor. Bu katil intihar ettiğinde eşime ve avukatıma fotoğrafını gösterdiler. O fotoğraf da inandırıcı gelmedi bana" diyor.