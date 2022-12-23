Mısır firavunu Tutankhamun İstanbul’a geliyor! Çocuk kralın hazinesi uzmanların ilgi odağı oldu

20. yüzyıl başında gün yüzüne çıkarılana dek 3 bin yıldan uzun süre karanlıkta kalan Mısır Firavunu Tutankhamun'un mezarı ile altın ve değerli taşlardan yapılmış eşsiz hazinesinin keşfinin üzerinden 100 yıl geçti.
Kralın mezar odasından çıkan mumya ve 5 binden fazla eser, tam bir asırdır akılları kurcalıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Sayısız uzmanın yıllardır üzerinde çalıştığı gizemli hazine, 1960'tan bu yana tüm dünyada düzenlenen sergiler kapsamında tarih ve gizem meraklılarıyla buluşmaya devam ediyor.
"Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri" isimli sergi yeni yılın ilk ayında Ocak 2023'te UniqExpo'da İstanbullularla buluşacak.