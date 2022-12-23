Mısır firavunu Tutankhamun İstanbul’a geliyor! Çocuk kralın hazinesi uzmanların ilgi odağı oldu

Kralın mezar odasından çıkan mumya ve 5 binden fazla eser, tam bir asırdır akılları kurcalıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Sayısız uzmanın yıllardır üzerinde çalıştığı gizemli hazine, 1960'tan bu yana tüm dünyada düzenlenen sergiler kapsamında tarih ve gizem meraklılarıyla buluşmaya devam ediyor.