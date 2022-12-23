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    • Yaşam
    • 23.12.2022 08:50
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    • 23.12.2022 08:50
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    Evinde baygın bulunan kadın öğretmen yoğun bakıma kaldırıldı

    Siirt'te kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakımda tedaviye alındı.

    AJANSLAR
    Evinde baygın halde bulundu! Yoğun bakıma kaldırıldı

    Siirt'te evinden baygın halde bulunan kadın öğretmen, yoğun bakıma kaldırıldı.

    OKUL YÖNETİMİ HABER ALAMADI
    Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
    Kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Evinde baygın bulunan kadın öğretmen yoğun bakıma kaldırıldı
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