Evinde baygın bulunan kadın öğretmen yoğun bakıma kaldırıldı

Siirt'te evinden baygın halde bulunan kadın öğretmen, yoğun bakıma kaldırıldı.
OKUL YÖNETİMİ HABER ALAMADI
Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Öğretmenin evine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakımda tedaviye alındı.