Öğretim üyesi Aylin Sözer'i öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Kemal Ayyıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
EVİ ATEŞE VERDİ
Duruşmada söz verilen müşteki avukatı Hasan Kılıç, sanığın indirim uygulanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile maktulün bir süredir sevgili olduklarını, ekonomik sıkıntılar yaşayan sanığın olay günü maktulden para istediğini belirterek, maktulün parayı vermemesi üzerine tartışma yaşandığını, maktulü bir çok kez bıçaklayan sanığın ziynet eşyalarını aldığını, evi ateşe verdiğini ve olaya müdahaleye gelen polislere karşı direndiğini kaydetti.
SUÇSUZ OLDUĞUM ANLAŞILACAK
Mütalaada sanığın "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan beraati, "nitelikli kasten öldürme, silahla konutta yağma ve mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.
Tutuklu sanık Kemal Ayyıldız ise mütalaaya karşı yaptığı savunmasında "Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. Adalete güveniyorum." diyerek, maktulü öldürmediğini ifade etti.