Öğretim üyesi Aylin Sözer'i öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi

Maktul Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer ise hiçbir kararın ablasını geri getirmeyeceğini söyleyerek, "Ben avukatlarıma ve mahkeme başkanına baştan beri güvendim. Mahkeme başkanı tüm detayları ayrı ayrı sorguladı. 2 yıl yargılama çok uzun bir süre. Hepimizin başına böyle bir olay gelebilir. Çok daha ağır bir ceza ve sistemsel bir çözüm gerekiyor." şeklinde konuştu.