Nusret, Dünya Kupası'nı kazanan Messi ve arkadaşlarının sevincine ortak oldu!

Futbol severler, Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'na kilitlendi. Bu yıl ilklerin yaşandığı turnuva nefesleri kesti. Kazanan ise Arjantin'di. Pazar günkü final maçında Arjantin, penaltılarla rakibi Fransa'yı devirdi. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı göğüsledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli futbolcular kutlamaya geçti. Tüm dünyada tuzlama hareketiyle ün yapan etçi Nusret de sahaya indi. Önce futbolcularla ardından Dünya Kupası'yla fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar dünya medyasında boy gösterdi. Medya, ünlü Türk şefin daha önce birçok kez Messi ve arkadaşlarına ziyafet verdiğini, dostluklarının buradan geldiğini belirtti. Herkes, ünlü etçinin sahaya nasıl indiğini merak etti. Boynunda FIFA akreditasyon kartı bulunan Nusret'in sahaya nasıl girdiği, günler sonra öğrenildi. Öyle ki FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Nusret'in yakın arkadaş olduğu belirlendi. Ünlü kasaba, izni bizzat Infantino verdi.