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    Nusret, Dünya Kupası'nı kazanan Messi ve arkadaşlarının sevincine ortak oldu!

    Dünya Kupası, bu yıl nefes kesti! Kazanan ise Arjantin’di. Tüm takım, başarısını kutlamak için sahaya indi. Nusret de daha önce bir çok kez ziyafet verdiği Messi ve arkadaşlarının yanına gitti, onlarla sarılıp kupayla fotoğraf çektirdi. Ünlü etçi, tüm dünyanın gözünün olduğu statda Türkiye’nin reklamını yaptı.

    Türkiye için bi dünya reklam

    Futbol severler, Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'na kilitlendi. Bu yıl ilklerin yaşandığı turnuva nefesleri kesti. Kazanan ise Arjantin'di. Pazar günkü final maçında Arjantin, penaltılarla rakibi Fransa'yı devirdi. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı göğüsledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli futbolcular kutlamaya geçti. Tüm dünyada tuzlama hareketiyle ün yapan etçi Nusret de sahaya indi. Önce futbolcularla ardından Dünya Kupası'yla fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar dünya medyasında boy gösterdi. Medya, ünlü Türk şefin daha önce birçok kez Messi ve arkadaşlarına ziyafet verdiğini, dostluklarının buradan geldiğini belirtti. Herkes, ünlü etçinin sahaya nasıl indiğini merak etti. Boynunda FIFA akreditasyon kartı bulunan Nusret'in sahaya nasıl girdiği, günler sonra öğrenildi. Öyle ki FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Nusret'in yakın arkadaş olduğu belirlendi. Ünlü kasaba, izni bizzat Infantino verdi.



    TWİTTER UÇTU
    Turnuva, izlenme rekorları kırdı. Bu durum, internete de yansıdı! Arama motoru Google, kupa finalinde 25 yılın en yüksek trafiğini yaşadı. Bir rekoru da Twitter kırdı. Kupa finalinde Fransa'nın attığı gol sırasında bir saniyede 24 bin 400 tweet atıldı.



    İNANMESSİ ZOR
    Dünya Kupası'nın yıldızı şüphesiz Messi'ydi. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerinde zirveye yerleşti. Instagram hesabında takipçi sayısı 402 milyon devirdi. Kupayla paylaştığı fotoğrafa ise beğeni üstüne beğeni geldi. 59 milyon 'like' alan bu kare, 2019'da paylaşılan ve Instagram'n en beğenilen gönderisi olan yumurta görselini geçti!

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    Haberler Yaşam Nusret, Dünya Kupası'nı kazanan Messi ve arkadaşlarının sevincine ortak oldu!
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