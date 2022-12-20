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    • Yaşam
    • 20.12.2022 22:52
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    • 21.12.2022 00:08
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    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı! Çok sayıda yaralı var! Valilikten ilk açıklama geldi

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yaralı mürettebat tekneler ile Sinop Limanı'na getirildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sinop'ta büyük bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide 17 personelin olduğu tahmin edilmekte" dedi. Ayrıca Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. " denildi.

    Kuru yük gemisinde yangın! Çok sayıda yaralı var

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. İlk bilgilere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar tekneler ile Sinop Limanı'na getiriliyor.



    Sinop açıklarında bir gemide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


    Bozburun mevkisi açıklarında kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



    Yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenenler ise Sinop Limanı'na getirilerek hastaneye kaldırıldı.



        Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



        VALİDEN İLK AÇIKLAMA
        Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sinop'ta büyük bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide 17 personelin olduğu tahmin edilmekte" dedi.

        "GEMİDE KAZAN DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI"
        A Haber'e konuşan Vali Karaömeroğlu, gemi kaptanı olduğu değerlendirilen Mısırlı bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Vali, "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Panama bandıralı gemide kazan dairesinde yangın çıktı." ifadelerine yer verdi.

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        GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTE"
        Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide (17) mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından (1)'i ağır yaralı, (3)'ü hafif yaralı olmak üzere (13) gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan (3) mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.


        KAFESLİ KURTARMA KAMERADA
        Sinop açıklarında, Panama bayraklı BEATA isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; yangında alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan yaralıların, diğer gemiye nakledildiği yer aldı.

        YANGIN ANLARI DA KAMERADA
        Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından yangına ilişkin kayda alınan ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence'den Trabzon'a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

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