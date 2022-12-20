Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı! Çok sayıda yaralı var! Valilikten ilk açıklama geldi





GEMİ KAPTANININ HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTE"

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide (17) mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından (1)'i ağır yaralı, (3)'ü hafif yaralı olmak üzere (13) gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan (3) mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.





KAFESLİ KURTARMA KAMERADA

Sinop açıklarında, Panama bayraklı BEATA isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; yangında alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan yaralıların, diğer gemiye nakledildiği yer aldı.



YANGIN ANLARI DA KAMERADA

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından yangına ilişkin kayda alınan ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence'den Trabzon'a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.