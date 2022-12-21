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    • Yaşam
    • 21.12.2022 09:30
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    • 21.12.2022 09:31
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    Günler ne zaman uzayacak? 21 Aralık Çarşamba BUGÜN en uzun gece mi? 21 Aralık 2022 kış dönümünde neler yapılır? 2022-2023 Ekinoks tarihleri!

    21 Aralık kış gündönümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümü olarak da adlandırılan 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu şekilde günler uzamaya başlar ve 21 Haziran'a kadar devam eder. Peki, günler ne zaman uzayacak? 2022 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihi ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    21 Aralık Çarşamba en uzun gece mi olacak?

    21 Aralık kış gündönümü merak edilip araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Ayrıca kış gündönümü ritüelleri de oldukça popülerdir. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanır? Kış dönümü ne demek? İşte tüm merak edilenler!

    Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak tanımlanır.

    Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.

    Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

    KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

    21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir.

        GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

        Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir. Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir.

        Dünyanın ekseni eğiktir, yıl içinde kutupların güneşe en yakın veya en uzak olduğu zamanlara göre güneşin hareket kavisi de gün içinde yükselip alçalır.

        EKİNOKS TARİHLERİ

        21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

        21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

        23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

        21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

        KIŞ GÜNDÖNÜMÜ KUTLAMA RİTÜELLERİ

        Birçok kültürde çok eski tarihlerden beri kış gündönümü kutlanır.

        Dongzhi Festivali veya Kış Gündönümü Festivali, Dongzhi güneş döneminde, 21 Aralık arasında bir gün Anakara Çinliler, Hong Kong Çinlileri, Tayvanlılar, Japonlar, Vietnamlılar, Koreliler ve Doğu Asya ile ilgili diğer insanlar tarafından kutlanan en önemli Çin festivallerinden biridir.

        Nardugan, her yıl 21 Aralık'ta Türkler arasında kutlanan bir bayramdır. Roma'da Satürnalya, Antik Yunan'da ise Dionysos Şenlikleri adıyla kutlanmaktadır. Satürnalya ve Yule ile birlikte Avrupa, Orta Asya ve Sibirya pagan topluluklarındaki kış gündönümü festivallerinin bir halkası kabul edilir.

        Pakistan'ın Afganistan sınırında Hindikuş Dağları'nın vadilerinde yaşayan ve pagan azınlığı oluşturan Kalaşlar kış gündönümünü ateş yakıp dans ederek ve kuru meyveler yiyerek kutlar.

        Günümüz İskandinavya bölgesinde yaşayan Cermen halkları tarafından kutlanan bu antik bir pagan kış festivalinde, güneşin dönüşünü, ışığı ve sıcağı temsil edecek şekilde ateş yakılırdı.
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        Kemal Bey 7 gün geriden geliyor
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