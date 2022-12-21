Günler ne zaman uzayacak? 21 Aralık Çarşamba BUGÜN en uzun gece mi? 21 Aralık 2022 kış dönümünde neler yapılır? 2022-2023 Ekinoks tarihleri!

21 Aralık kış gündönümü merak edilip araştırılmaya başlandı. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. Ayrıca kış gündönümü ritüelleri de oldukça popülerdir. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? Türkiye'de en uzun gece nerede yaşanır? Kış dönümü ne demek? İşte tüm merak edilenler!
Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak tanımlanır.
Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.
Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?
21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir.