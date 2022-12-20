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    • Yaşam
    • 20.12.2022 15:33
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    • 20.12.2022 15:33
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    Gaziantep’te iki aile birbirine girdi: 4 yaralı, 4 gözaltı

    Son dakika haberleri... Gaziantep’te aralarında husumet bulunan iki aile birbirine girdi. Taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

    İki aile birbirine girdi

    Gaziantep'te aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

    İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

    Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Gaziantep’te iki aile birbirine girdi: 4 yaralı, 4 gözaltı
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