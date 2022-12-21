Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri korkuttu: Nükleer patlama olacak





35 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 35 milyon 374 bin lira devretti. 5 bilenler 38 bin 373'er lira, 4 bilenler 811'er lira, 3 bilenler 39'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



TARİ'VELİ' KAZIK

İstanbul Kadıköy'deki bir özel okul, cep yaktı! Ana sınıfı ücreti tam 350 bin TL'den başladı. 2023'teki fiyatının ise 550 bin TL olacağı açıklandı. Üstelik kayıtlar kurayla...



BOLU DONDU

Meteoroloji 19 Aralık gecesinin en soğuk ilini açıkladı. İlk sırada Kars değil Bolu yer aldı: Eksi 11 derece!



UYGUN KREDİ VURGUNU!

Konya'da uygun faizle kredi alabilmek için internet üzerinden araştırma yapan vatandaşları, kurdukları sahte hesaplara verdikleri ilanlara tıklamalarını sağlayan ve bunun sonucunda da vatandaşların bilgilerini kopyalayıp, hesaplarını boşaltan M.T.'nin 12 yıl 2 ay, K.G.'nin 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve O.G.K.'nin de adli para cezasının bulunduğu öğrenildi.



İKİZ OPERASYON

Polis, İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da bahis operasyonu yaptı. R. ile K.T. adlı ikiz kardeşleri teknik takibe alan polis, 2 ay boyunca finansal hareketleri mercek altına aldı. Yapılan takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin; işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Suçtan elde ettikleri paraları Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri kesinleşen çeteye yapılan operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı 26'sı tutuklandı. Çetenin ikiz lideri R.T. de tutuklular arasında. Kardeşi K.T.'nin ise yakalanması için Makedonya İçişleri Bakanlığı ile temasa geçildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 331.000 TL para, 1 adet para sayma makinesi, 175 adet başkalarına ait banka kartı, 43 adet telefon, 10 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet USB bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirilmiş, ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.



FİLMİN ADI: BİR GARİP SALDIRI

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 29 Ekim "10. Boğaziçi Film Festivali" ödül töreni düzenlendi. Törende "En İyi Yapımcı Ödülü" C.K'ya verildi. İddiaya göre tören sonrası, fuaye alanında Karakuş'un yapımcı ortağı M.D'nin Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olan eşi Prof. Dr. M.D, durup dururken sinirlendi. C.K'nın yanına geldi. Ünlü yapımcıya küfür etti. Yanında eşi olmasına rağmen C.K'nın kolunu tersten kıvırarak saldırıya geçti. Araya diğer davetliler girdi. Tarafları sakinleştirdi. Şiddete maruz kalan Karakuş, olay sonrası karakola gidip M.D'yi şikayet etti. Verdiği ifadede, M.D'nin eşi M.D'yle ortak olduğunu belirterek "Bana neden saldırdı bilmiyorum. Sektörün önde gelen isimleri de bu şiddete tanık oldu" dedi. M.D hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayın asıl nedeninin, soruşturma ve M.D'nin ifadesi sonrası ortaya çıkabileceği belirtildi.

Dilek YAMAN DEMİR



EJDERHALI HANIMAĞA

Balıkesir Edremit'te kaçırdıkları kadınlara çiftlikte işkence yapıp kendi eğlence merkezlerinde zorla çalıştıran, esnafı haraca bağlayan, polise kendilerini ihbar ettiklerini düşündükleri G. A. adlı genç kıza da defalarca tecavüz eden çete ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. G. A.'nın sırtındaki ejderha dövmesinden tespit ettiği, Ejder Salih lakaplı çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın yakalanıp tutuklanmasının ardından, çetenin hanım ağası olduğu ileri sürülen R.D.C polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı. C'nın da ejderha dövmesi yaptırdığı dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN