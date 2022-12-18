4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine alev alev yandı

4 SENE ÖNCE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mahalle sakini "Evimizin karşısındaki boş metruk binada yangın çıktı. 4 sene önce de bir yangın çıkmıştı. İçinde kalan evsizler tahmin ediyorum ateş yakarak ısındıkları için yangın çıktı. 4 sene önceki yangında iki kişi hayatını kaybetmişti. Ama her zaman gelip kalanlar oluyor" dedi.

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