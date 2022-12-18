4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine alev alev yandı

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aynı binada 4 yıl önce çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.
İTFAİYE OLAY YERİNE ULAŞAMADI
02.15 sıralarında Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dar sokaklardaki hatalı park edilen araçlardan dolayı olay yerine gitmekte zorlandı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan aynı binada 7 Aralık 2018 yılında sabah saatlerinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti.