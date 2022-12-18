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    • Yaşam
    • 19.12.2022 06:21
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    • 19.12.2022 06:21
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    4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine alev alev yandı

    Beyoğlu'nda, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Söz konusu binada dört yıl önce çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    2 kişiye mezar olan metruk bina yine alev alev yandı

    Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aynı binada 4 yıl önce çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.

    İTFAİYE OLAY YERİNE ULAŞAMADI
    02.15 sıralarında Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dar sokaklardaki hatalı park edilen araçlardan dolayı olay yerine gitmekte zorlandı.

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
    İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

    Öte yandan aynı binada 7 Aralık 2018 yılında sabah saatlerinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti.

        4 SENE ÖNCE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
        Mahalle sakini "Evimizin karşısındaki boş metruk binada yangın çıktı. 4 sene önce de bir yangın çıkmıştı. İçinde kalan evsizler tahmin ediyorum ateş yakarak ısındıkları için yangın çıktı. 4 sene önceki yangında iki kişi hayatını kaybetmişti. Ama her zaman gelip kalanlar oluyor" dedi.

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        Haberler Yaşam 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü metruk bina yine alev alev yandı
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