4 mevsim Amasya! Doğal güzellikleri ve içinden geçen nehri ile ziyaretçilerini büyülüyor

YALIBOYU EVLERİ
Amasya'da görülmesi gereken yerlerden biri Yalıboyu Evleri'dir. Yeşilırmak kenarında tarihi sur duvarları üzerine, ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu olarak inşa edilmişlerdir. Genellikle avlulu ve bahçeli olan evler bitişik nizamda, bodrum üzeri tek kat ya da iki katlı olarak düzenlenmiştir.
AMASYA KALESİ
Amasya'da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kale, Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates, bazılarına göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırmıştır. Tarih boyunca pek çok uygarlığın geçtiği bölge birçok kez el değiştirmiştir.
BORABOY GÖLÜ
Bir doğa harikası olan Boraboy Gölü, Taşova ilçe sınırları içinde yer alır. Etrafı kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları ile çevreli gölün rengi zümrüt yeşilidir. Doğa tutkunlarının gözdesi bu gölde ormanlık alan içerisinde konaklamalar için bungalov tipi evler, kafeterya, kamp ve piknik alanları, doğa yürüyüş yolları bulunmaktadır.