4 mevsim Amasya! Doğal güzellikleri ve içinden geçen nehri ile ziyaretçilerini büyülüyor





AMASYA KALESİ

Amasya'da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kale, Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates, bazılarına göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırmıştır. Tarih boyunca pek çok uygarlığın geçtiği bölge birçok kez el değiştirmiştir.