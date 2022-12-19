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    4 mevsim Amasya! Doğal güzellikleri ve içinden geçen nehri ile ziyaretçilerini büyülüyor

    Doğal güzellikleriyle ünlü Amasya, Yeşilırmak kıyısındaki tarihi Yalıboyu evleriyle dikkat çekiyor. İçinden nehir geçen kent; ülkemizin gözde kültür, turizm ve tarih merkezleri arasında yer alıyor...

    4 mevsim Amasya

    YALIBOYU EVLERİ
    Amasya'da görülmesi gereken yerlerden biri Yalıboyu Evleri'dir. Yeşilırmak kenarında tarihi sur duvarları üzerine, ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu olarak inşa edilmişlerdir. Genellikle avlulu ve bahçeli olan evler bitişik nizamda, bodrum üzeri tek kat ya da iki katlı olarak düzenlenmiştir.



    AMASYA KALESİ
    Amasya'da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kale, Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir. Bazı tarihçilere göre kaleyi Pontus Kralı Mithridates, bazılarına göre ise Kumandan Karsan veya Harsana yaptırmıştır. Tarih boyunca pek çok uygarlığın geçtiği bölge birçok kez el değiştirmiştir.



    BORABOY GÖLÜ
    Bir doğa harikası olan Boraboy Gölü, Taşova ilçe sınırları içinde yer alır. Etrafı kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları ile çevreli gölün rengi zümrüt yeşilidir. Doğa tutkunlarının gözdesi bu gölde ormanlık alan içerisinde konaklamalar için bungalov tipi evler, kafeterya, kamp ve piknik alanları, doğa yürüyüş yolları bulunmaktadır.



        YEDİKUĞULAR KUŞ CENNETİ
        100'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Yedikuğular Kuş Cenneti, ayrıca akpelikanların Türkiye'deki 2 adet üreme alanından biridir. Amasya ziyaretinizde buraya gelip farklı türdeki bu kuşları yakından izleyebilirsiniz.



        KRAL KAYA MEZARLARI
        Milattan önce 302-26 yılları arasında Pontus başkenti olan şehir, Yeşilırmak vadisi boyunca 21 ayrı kral mezarına ev sahipliği yapıyor. Kral Kaya Mezarları, Amasya Kalesi eteklerinde düz bir duvar gibi dikine uzanan kalker kayalara oyularak oluşturulmuştur.



        MUTFAĞI DA ZENGİN
        Elmasıyla tanınan Amasya, çatal çorba, sakala çarpan gibi çorbalara; bakla dolması, etli bamya, patlıcan pehli gibi ünlü yöresel yemeklere sahip. Amasya çöreği, yağlı/katmer, kabak kabuklu pilav da dikkat çeken diğer lezzetlerden...

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        Haberler Yaşam 4 mevsim Amasya! Doğal güzellikleri ve içinden geçen nehri ile ziyaretçilerini büyülüyor
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