Mega kent mega çile! İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk: Avrupa ve Anadolu'da araçlar güçlükle ilerliyor

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Şile yolu Çekmeköy yönünde ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Çamlıca ile Ataşehir arasında trafikte yoğunluk gözleniyor.
AVRUPA YAKASI
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Topkapı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar devam ediyor. Saadetdere mevkisinde ve Haramidere'de de araçlar yavaş ilerliyor.
TEM Otoyolu'nda Esenler'den Mahmutbey gişelere kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafikte yoğunluk gözleniyor.