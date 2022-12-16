Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.12.2022 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2022 19:17
    ABONE OL

    Mega kent mega çile! İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk: Avrupa ve Anadolu'da araçlar güçlükle ilerliyor

    Haftanın son iş gününde mesainin bitmesi ile birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu baş gösterdi. TEM'de Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında, Şile yolu Çekmeköy yönünde ise Altunizade ile Ümraniye arasında yoğunluk mevcut. Avrupa yakasında ise D-100 kara yolunda Topkapı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar devam ediyor. Saadetdere mevkisinde ve Haramidere'de de araçlar yavaş ilerliyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da trafikte yoğunluk yaşanıyor

    İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk gözleniyor.

    Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Maltepe arasında trafiğin her iki yönde yer yer yoğunlaştığı görülüyor. Kadıköy ile Kartal arasında bazı bölümlerde de trafik çift yönlü ağır ilerliyor.



    TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Şile yolu Çekmeköy yönünde ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

    TEM Otoyolu'nda Çamlıca ile Ataşehir arasında trafikte yoğunluk gözleniyor.


    AVRUPA YAKASI
    Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Topkapı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar devam ediyor. Saadetdere mevkisinde ve Haramidere'de de araçlar yavaş ilerliyor.

    TEM Otoyolu'nda Esenler'den Mahmutbey gişelere kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafikte yoğunluk gözleniyor.
        Yenilenebilir enerjide roller değişiyor
        Haberler Yaşam Mega kent mega çile! İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk: Avrupa ve Anadolu'da araçlar güçlükle ilerliyor
            SON DAKİKA