Mega kent mega çile! İstanbul'da haftanın son iş gününde trafikte yoğunluk: Avrupa ve Anadolu'da araçlar güçlükle ilerliyor



AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Topkapı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar devam ediyor. Saadetdere mevkisinde ve Haramidere'de de araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler'den Mahmutbey gişelere kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde trafikte yoğunluk gözleniyor.