Önce kemik kanseri sonra lösemiyi atlattı! Güldane Arslan kendisini, aynı kaderi paylaşan çocuklara adadı





İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM

Ardından Akdeniz Üniversitesi Halka İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Üniversiteyi başarıyla tamamlayıp hayata atıldı. Tüm yaşamını ve eğitimi ise kendisiyle aynı yollardan geçen lösemili çocuklara adadı. LÖSEV'e başvuran Arslan, vakıf bünyesinde sosyal hizmetler saha personeli olarak göreve başladı. LÖSEV bünyesinde hasta çocukları ve ailelerini ziyaret eden Arslan, onlara moral aşıladı. Lösemili çocuklara hastalığı nasıl yendiğini anlatıp moral bulmalarını sağladı.