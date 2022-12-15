Önce kemik kanseri sonra lösemiyi atlattı! Güldane Arslan kendisini, aynı kaderi paylaşan çocuklara adadı

Antalya'da Güldane Arslan, 9 yıl önce oynarken bacağında bir ağrı yaşadı. Hastaneye kaldırıldı. Kemik kanseri olduğu anlaşıldı. Tam 16 ay boyunca hastalıkla savaştı. Hastalığı atlattı. Yeniden hayata atıldı. Okuluna başladı. Ancak 1 yıl sonra lösemi olduğunu öğrenince yıkıldı. Yeniden hastaneye yatırıldı. Uygun ilik arandı. Babasından alınan ilikle şifa bulup hayata sarıldı. Hastalıkları yüzünden ara verdiği eğitimine yeniden başladı. Liseyi dışardan tamamladı.
İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM
Ardından Akdeniz Üniversitesi Halka İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Üniversiteyi başarıyla tamamlayıp hayata atıldı. Tüm yaşamını ve eğitimi ise kendisiyle aynı yollardan geçen lösemili çocuklara adadı. LÖSEV'e başvuran Arslan, vakıf bünyesinde sosyal hizmetler saha personeli olarak göreve başladı. LÖSEV bünyesinde hasta çocukları ve ailelerini ziyaret eden Arslan, onlara moral aşıladı. Lösemili çocuklara hastalığı nasıl yendiğini anlatıp moral bulmalarını sağladı.
Güldane, "Yaşama olan inancımı asla kaybetmedim. Hastanede kaldığı dönemde kıyafetlerime uygun ojeler sürüp, bandanalar taktım. Sık sık kitap okuyarak farklı dünyaları tanıdım. Hastalara ve ailelere, 'Bir dönem ben de burada yatıyordum, şimdi iyileştim ve size desteğe geldim' diyorum, onlara moral veriyorum." dedi.