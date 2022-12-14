Antalya'nın Kepez ilçesinde, 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti!





Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 sokak üzerinde yaşandı. Sokakta 07 PU 887 otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Sert'in aracının önü, iddiaya göre daha önce kız meselesi yüzünden tartıştığı R.A. tarafından araçla kesildi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken R.A., yanında taşıdığı tabancasını çıkardı, Ömer Sert ise otomobilden çıkıp kaçmaya başladı. R.A. koşarak takip ettiği Sert'e arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert kanlar içerisinde yığılırken, R.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.