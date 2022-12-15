Havalimanında 14 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti! Beyaz Taşkıran'ın son konuşması yürekleri dağladı: Açım annecim

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran (32), geçtiğimiz günlerde 14 metre yükseklikten aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Taşkıran'ın hayatını kaybetmeden önce annesi Canan G. ile yaptığı son telefon konuşması ortaya çıktı. Genç kadının annesine, "Anne bana yemek ayırdınız mı? Aç geliyorum" dediği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Genç kadının kesin ölüm nedeni soruşturma sonunda belli olacak. Yakınları, "Beyza dans geçmişi olan, hayat dolu başarılı, gelecek planları olan sevgi dolu biriydi. Annesine ve kız kardeşlerine çok düşkündü. İsviçre tatilinden yeni gelmişti. İşi ile ilgili yurt dışına gidecekti. Sokak hayvanlarını beslerdi. Onları ameliyat ettirirdi. Her genç kız gibi evlenmek ve yuva kurmak istiyordu" dedi.