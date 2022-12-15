Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dokuz doğurdu! Beşi kız, dördü erkek 9 çocuk dünyaya getiren Mali uyruklu Halima Cisse, memleketine döndü

    Mali uyruklu Halima Cisse, Fas’ta 9 bebek dünyaya getirdi. Bebekleriyle birlikte 19 ay sonra memleketlerine gidebildi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 15 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Evde var 9

    Malili Halima Cisse, geçen yıl bir rekora imza atıp tarihe geçti. 5 Mayıs'ta 9 bebek dünyaya getirdi. Beşi kız, dördü erkek olan dokuzların 30 haftalıkken sezaryenle doğduğu belirtildi. 500 ila 1000 gram arasında olan bebekler ilk aylarını hastanede geçirdi! Ve o bebekler sağlıklarına kavuşunca Fas'tan ülkelerine gitti. Baba Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Arbi, "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.



    RE'KALP'MEN
    Kahramanmaraş'ta Mehmet Yıldız (39), bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Bilincini kaybetti. Şoför de hemen Acil Sevis'in önüne çekti. Hastanın kalbinin durduğunu anlayan doktorlar, Yıldız'ı güçlükle hayata döndürebildi. Bir süre sonra gözünü açan genç adam ise "Yine mi ölmedim?" dedi. Yıldız'ın daha önce de 3 kez kalp krizi geçirdiği, 9 stent takıldığı öğrenildi. By-pass ameliyatı yapılan hasta, umudunu kaybetmedi.



    AİLECEK ALKOLİK!
    Bursa'da uygulama noktasına takılan bir sürücü, trafik polisinin kontrolünde 1.27 promil alkollü çıktı. Aracı bağlatmamak için oğlunu aradı. Bölgeye gelen oğlu da 0.87 promil alkollü çıkınca baba da oğlu da şaşkınlık yaşadı. Destek için çağrılan ikinci kişi de alkollü çıkınca imdatlarına yakınları yetişti. Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, trafik polislerinin yanında ecel teri dökerken, 'Öğlen anasonlu nargile içtim' diye savunma yaptı.



        KRİPTO BOMBASI!
        Mersin merkezli 14 ilde kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 88 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, binlerce kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdikleri, GSM hatlarını kullandıkları, İBAN ve banka kart bilgileriyle 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' yaptıkları saptandı.



        OTO KÖPRÜ
        Rize'de Yasemin Ç. (31) yönetimindeki 34 FDD 475 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil, iki viyadük arasındaki korkuluklarda asılı kaldı. Yasemin Ç. ile 4 yaşındaki kızı Ahsen Ç, polis ve sağlık ekiplerince asılı kalan otomobilden çıkarıldı.



        GEL ÇİPİ ÇİPİ
        Manisa Turgutlu'da veteriner Umut Aydınkal, köpeği Golgi'ye çip taktırdı. Ancak sevimli hayvan, bir süre önce sırra kadem bastı. Aydınkal, can dostunun fotoğraflarını paylaştı. Bu arada köpeğin 250 km. uzakta Muğla'da olduğu ortaya çıktı. Köpeğine, çip sayesinde kavuşan Aydınkal, büyük sevinç yaşadı.



            İLTİFAT CİNAYETİ
            Kırıkkale'de üniversite öğrencisi Elif Sinan (23), 1.5 yıl önce sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından kalbine aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Akan'a müebbet hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda genç kızın garson olarak çalıştığı kafede müşteriye iltifat ettiği için tepki göstermesiyle başlayan tartışma sonucu öldürüldüğü belirlendi. Katile pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmaması nedeniyle takdiri indirim uygulanmadı.



            KALP ACISI!
            Aksaray'da tarih öğretmenliği yapan Hilal Dereci (28), aynı ablası ve kardeşi gibi kalp krizinden hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl hayatını Mehmet Dereci ile birleştiren ve bir de çocuğu olduğu öğrenilen Dereci'nin tedavisi için Burdur'a giderken yaşamını yitirdiği tespit edildi. İdealist öğretmenin vefatı eğitim camiasını yıktı.



            CANINDAN CAN ALDI
            İstanbul'da Memnune Keleş (50), evde uyuşturucu alan oğlu Cihan'la tartıştı. GenÇ adam annesine bıçakla saldırdı. Kocasının ruhsatsız tabancasını alan kadın da evladına kıydı!

                GÖKTAŞ'A İADE KARARI
                Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Levent Göktaş'ı, Türkiye'ye iade etmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde gönderileceği belirtildi.

                HAYATA 4 DÖNDÜ!
                K.Maraş'ta Mehmet Yıldız, halk otobüsünde fenalaştı. 4. kez kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.



                68 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 68 milyon 894 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 135 bin 790'ar, 4 bilenler bin 879'ar, 3 bilenler 129'ar, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                727 BİN DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 727 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 878'er, 4+1 bilenler 482'şer, 4 bilenler 44'er, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İmamoğlu’nun adaylık tiyatrosu! KK’yı devirme planı
                Haberler Yaşam Dokuz doğurdu! Beşi kız, dördü erkek 9 çocuk dünyaya getiren Mali uyruklu Halima Cisse, memleketine döndü
                    SON DAKİKA