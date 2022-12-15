Dokuz doğurdu! Beşi kız, dördü erkek 9 çocuk dünyaya getiren Mali uyruklu Halima Cisse, memleketine döndü

Malili Halima Cisse, geçen yıl bir rekora imza atıp tarihe geçti. 5 Mayıs'ta 9 bebek dünyaya getirdi. Beşi kız, dördü erkek olan dokuzların 30 haftalıkken sezaryenle doğduğu belirtildi. 500 ila 1000 gram arasında olan bebekler ilk aylarını hastanede geçirdi! Ve o bebekler sağlıklarına kavuşunca Fas'tan ülkelerine gitti. Baba Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Arbi, "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.