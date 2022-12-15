Dokuz doğurdu! Beşi kız, dördü erkek 9 çocuk dünyaya getiren Mali uyruklu Halima Cisse, memleketine döndü

Malili Halima Cisse, geçen yıl bir rekora imza atıp tarihe geçti. 5 Mayıs'ta 9 bebek dünyaya getirdi. Beşi kız, dördü erkek olan dokuzların 30 haftalıkken sezaryenle doğduğu belirtildi. 500 ila 1000 gram arasında olan bebekler ilk aylarını hastanede geçirdi! Ve o bebekler sağlıklarına kavuşunca Fas'tan ülkelerine gitti. Baba Abdülkadir Arbi, Mali hükümetinin kendilerine maddi destek verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Arbi, "Bu çok yoğun bir emek gerektiriyor ama bize bu bereketi veren Allah onları büyütmemizde de bize yardım edecektir" dedi.
RE'KALP'MEN
Kahramanmaraş'ta Mehmet Yıldız (39), bindiği halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Bilincini kaybetti. Şoför de hemen Acil Sevis'in önüne çekti. Hastanın kalbinin durduğunu anlayan doktorlar, Yıldız'ı güçlükle hayata döndürebildi. Bir süre sonra gözünü açan genç adam ise "Yine mi ölmedim?" dedi. Yıldız'ın daha önce de 3 kez kalp krizi geçirdiği, 9 stent takıldığı öğrenildi. By-pass ameliyatı yapılan hasta, umudunu kaybetmedi.
AİLECEK ALKOLİK!
Bursa'da uygulama noktasına takılan bir sürücü, trafik polisinin kontrolünde 1.27 promil alkollü çıktı. Aracı bağlatmamak için oğlunu aradı. Bölgeye gelen oğlu da 0.87 promil alkollü çıkınca baba da oğlu da şaşkınlık yaşadı. Destek için çağrılan ikinci kişi de alkollü çıkınca imdatlarına yakınları yetişti. Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, trafik polislerinin yanında ecel teri dökerken, 'Öğlen anasonlu nargile içtim' diye savunma yaptı.