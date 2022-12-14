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    • Yaşam
    • 14.12.2022 23:50
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    • 14.12.2022 23:50
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    Sokak ortasında otomobiliyle yolunu kesip kurşun yağdırdı: 1 ölü

    Antalya’da bir kişi aralarında husumet bulunan şahsın önünü aracıyla keserek kurşun yağdırdı. Saldırıda kaçmaya çalışan şahıs aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybederken cinayet zanlısı polis tarafından suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Sokak ortasında kurşun yağdırdı

    Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit eden polis, R.A'yı saklandığı yerde suç aletiyle gözaltına aldı.

    OTOMOBİLİYLE ÖNÜNÜ KESTİ
    Saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 Sokak üzerinde, 07 PU 887 plakalı otomobiliyle sokakta seyir halinde ilerleyen Ömer Sert'in (41) otomobilinin önünü, daha önce tartıştığı R.A. (38) aracıyla kesti.

    İkilinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A. yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı, ardından Ömer Sert otomobilden çıkıp kaçmaya başladı.

    KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
    R.A., koşarak takip ettiği Sert'e arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert, kanlar içerisinde yere yığıldı. R.A. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sert, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sert'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        KISKIVRAK YAKALADI
        Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından R.A.'nın kaçtığı yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi R.A., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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