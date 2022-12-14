Sokak ortasında otomobiliyle yolunu kesip kurşun yağdırdı: 1 ölü

İkilinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce R.A. yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı, ardından Ömer Sert otomobilden çıkıp kaçmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

R.A., koşarak takip ettiği Sert'e arkasından ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ömer Sert, kanlar içerisinde yere yığıldı. R.A. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Sert, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.