Alanya’da sağanak yağış sonrası evleri, iş yerlerini ve okulu su bastı

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Mahalle, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı iş yeri ve evlerde su baskını yaşandı.
SINIFLARI SU BASTI
Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir iş yerini ve sokağın tamamının su bastığı görüldü.
Ayrıca bölgede bulunan Gazi İlköğretim Okulunun zemin katında bulunan sınıfları su bastı.
Mahalledeki bazı seraları da su bastığı öğrenildi.
İTFAİYE İMDADA YETİŞTİ
Su basan sınıfların su tahliyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, gerekli temizlik işlemlerinin gece boyu süreceği ve eğitimde aksamanın yaşanmayacağı belirtildi.