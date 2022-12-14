Alanya’da sağanak yağış sonrası evleri, iş yerlerini ve okulu su bastı

Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Mahalle, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı iş yeri ve evlerde su baskını yaşandı.

SINIFLARI SU BASTI

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir iş yerini ve sokağın tamamının su bastığı görüldü.