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    • Yaşam
    • 14.12.2022 22:55
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    • 14.12.2022 22:55
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    Alanya’da sağanak yağış sonrası evleri, iş yerlerini ve okulu su bastı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle caddeler, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Baskınlar nedeniyle eşyaları sular altında kalan kalan ev sahipleri ve esnaf mağdur mağdur oldu. Hafta içerisinde Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi yaşanmış, okullar tatil edilmişti.

    AJANSLAR
    Sağanak bastırdı! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

    Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Mahalle, cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Bazı iş yeri ve evlerde su baskını yaşandı.

    SINIFLARI SU BASTI
    Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir iş yerini ve sokağın tamamının su bastığı görüldü.

    Ayrıca bölgede bulunan Gazi İlköğretim Okulunun zemin katında bulunan sınıfları su bastı.

    Mahalledeki bazı seraları da su bastığı öğrenildi.

    İTFAİYE İMDADA YETİŞTİ
    Su basan sınıfların su tahliyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, gerekli temizlik işlemlerinin gece boyu süreceği ve eğitimde aksamanın yaşanmayacağı belirtildi.

        İtfaiye ekipleri ise su basan bir evin su tahliyesini gerçekleştirdi.

        HEPSİ ÇÖPE GİTTİ
        6 katlı binanın zemin katında yaşayan Nurselam Özkarat, bu yıl üçüncü kez evinin su bastığını söyledi.

        Giderlerin yetersiz olduğunu belirten Özkarat, "Mağdur oluyoruz. Çocuklarım hasta oluyor. Evi komple su bastı. Yağmur gideri zayıf. Halılarımın hepsi çöpe gitti. Kanepelerin hepsi su aldı" dedi.
            Nihai karar değil
            Haberler Yaşam Alanya’da sağanak yağış sonrası evleri, iş yerlerini ve okulu su bastı
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