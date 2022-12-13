Polisler 'dur' ihtarına uymayan gaspçılara ateş açtı! 18 yaşındaki Zuhal Yıldız kurşunların hedefi oldu

Beyoğlu'nda önceki gece 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, farklı motosikletlerle kaçtı. Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Yay Sokak'a kadar devam etti. Yay Sokak'ta bulunan Okçular Vakfı'na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti. Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan 2 polis memuru, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. kimlikleri belirlenen B.P. (19) ve S.Ç. (27)'nin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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