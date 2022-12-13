Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırmıştı! Yarışmadan 400 bin ile ayrılan Batu Alıcı Türkiye'nin gönlünü kazandı

Türkiye nefesini tuttu, milyonluk soruya kilitlendi. atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, tarihe geçecek bir bölümle ekrana geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, yarışmada hızla ilerledi. Son olarak Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının sorulduğu 400 bin TL değerindeki soruyu bildi. 1 milyon TL'lik soruyu görme şansını elde etti. İşte Türkiye'nin heyecanla beklediği o soru, pazar akşamı ekrana geldi. 'Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?' sorusunun çözümünü bulmak için dakikalarca akıl yürüten Alıcı, risk almak istemedi. 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekildi. Başarılı genç, kazandığı parayı eğitimine harcayacağını ve dünya turuna çıkacağını söyledi.
TÜRKİYE ONU KONUŞTU
Kuruluş Osman'ı izlese bilirdi.
1 milyona yakışır bir soru.
Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini tebrik ediyorum.
Sorular harikaydı.
AMAN 'TİK'KAT!
Spacex ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı da satın aldı. Milyarca kullanıcının bulunduğu platformda köklü değişikliklere imza attı. Öyle ki dün bot hesapları sildi, mavi tık uygulamasına da yeniden başladı. Buna göre IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Türkiye'de ise bu rakam 110 TL'ye çıktı.