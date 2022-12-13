Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırmıştı! Yarışmadan 400 bin ile ayrılan Batu Alıcı Türkiye'nin gönlünü kazandı

YÜZDE YÜZ BAŞARI

Kütahya'da yaşayan Recep Tula (17), sağ bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Üç yaşına girdiğinde ailesinin isteğiyle yüzmeye karar verdi. Engelleri kulaçlarıyla aşan Tula, kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp başarısını gösterdi. Şu ana kadar 108'i Paralimpik Türkiye birinciliği olmak üzere, 151 madalya ve 2 kupa kazanan Tula, yüzme sporu sayesinde çevre edindiğini, sosyalleştiğini ve öz güveninin de arttığını söyledi. Recep Tula, "Paralimpik branşlarda bir iki ismin haricinde diğerleri çok bilinmez. Engellilerin spora, sanata, müziğe yoğunlaşmasını istiyorum" dedi.



PUDİNG ZEHİRLEDİ

Kayseri'de Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nde okuyan 2 öğrenci, dün saat 15.00 sıralarında markete gitti. Puding alıp yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula giden sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yetiştirdi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.







DAVA DÜŞTÜ

İstanbul'da Ukraynalı model Anzhelika Srabiants, sevgilisi Burak Ercan'ın evine gitti. Balkondan düşüp can verdi.



Ercan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ancak mahkeme "Yeterli delil yok" deyince zanlı beraat etti. Salıverildi.