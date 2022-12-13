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    Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırmıştı! Yarışmadan 400 bin ile ayrılan Batu Alıcı Türkiye'nin gönlünü kazandı

    Üniversiteli Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı. Doğru cevaplar vererek 1 milyon liralık soruyu açtırdı! ‘Dede Korkut Hikayeleri’ndeki karakterlerden biri değildir?’ sorusunda takıldı! Yarışmadan 400 bin TL ile ayrıldı. Ancak tüm Türkiye’nin gönlünü kazandı. Sosyal medya onun başarısıyla çalkalandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 13 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Doğru cevap Batu!

    Türkiye nefesini tuttu, milyonluk soruya kilitlendi. atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, tarihe geçecek bir bölümle ekrana geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, yarışmada hızla ilerledi. Son olarak Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarasının sorulduğu 400 bin TL değerindeki soruyu bildi. 1 milyon TL'lik soruyu görme şansını elde etti. İşte Türkiye'nin heyecanla beklediği o soru, pazar akşamı ekrana geldi. 'Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?' sorusunun çözümünü bulmak için dakikalarca akıl yürüten Alıcı, risk almak istemedi. 400 bin TL'yi alarak yarışmadan çekildi. Başarılı genç, kazandığı parayı eğitimine harcayacağını ve dünya turuna çıkacağını söyledi.



    TÜRKİYE ONU KONUŞTU
    Kuruluş Osman'ı izlese bilirdi.
    1 milyona yakışır bir soru.
    Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini tebrik ediyorum.
    Sorular harikaydı.



    AMAN 'TİK'KAT!
    Spacex ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı da satın aldı. Milyarca kullanıcının bulunduğu platformda köklü değişikliklere imza attı. Öyle ki dün bot hesapları sildi, mavi tık uygulamasına da yeniden başladı. Buna göre IOS kullanıcılarından 11 dolar aylık abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Türkiye'de ise bu rakam 110 TL'ye çıktı.



        'KUPA'K KIZI
        Futbol tutkunları, gözünü Katar'a dikti! Dünya Kupası maçları, nefesleri kesti. Futbolcular kadar taraftarlar da ilgi çekti. Özellikle Hırvat model Ivana Knoll, ülkesinin her maçını yakından takip etti. Futbol tutkusu kadar kıyafetleriyle de gündemden düşmedi! İddialı kostümleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılması gündemde olan Knoll, paylaşımlarla adından söz ettirdi. Öyle ki takipçi sayısı kısa sürede 2 milyonu geçti! Taraftarlar onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi!



        'SEL'AKET
        Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde önceki akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, sele döndü. Yağmur sebebiyle çok sayıda evde su baskını yaşanırken araçlar da zarar gördü. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadık" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Bir vatandaşımız su altında kalan serasına kontrole gittiğinde kalp krizi geçirerek ne yazık ki vefat etti" diye konuştu. Finike'de 3 gün çeşme suyu kullanılmaması için duyuru yapıldı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Soylu, "Yağmurun 200 kg'ın üzerinde yağdığı yerler var. 701 personel görevlendirildi. Tüm yaraları saracağız. Şu ana kadar 497 araç ve yaklaşık 100 konut hasar gördü" dedi.



        BU 'KATAR' DA OLMAZ!
        AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili, sevgilisi Francesco Giorgi ile birlikte Katar'dan rüşvet alma suçlamasıyla yakalandı. Belçika polisi, operasyon kapsamında onlarca eve baskın yaptı. Nakit paralar ele geçirilirken, gözaltına alınanların sayısı 15'e çıktı. İtalyan eski milletvekili Pier Antonio Panzeri, Luca Visentini ve Nicola Figa Talamancı'nın ardından gözaltına alınan diğer şüphelilerin de sorgusuna başlandı. Kaili'nin AP Yardımcılığı görevi sonlandırıldı. Yunanistan'daki partisi PASOK'tan da atıldı. AP'nin Belçikalı üyeleri Marie Arena ve Marc Tarabella'nın yardımcılarının ofislerinde de arama yapıldı.



            'EŞ'SİZ DEHŞET
            Ankara Çankaya'da Mehmet Eroğlu (55), boşandığı eşi Pelin Ceylan'nın (47) oturduğu apartmanın önüne gitti. Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan Eroğlu, yanındaki silahla Pelin Ceylan'a kurşun yağdırdı. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı eski eşinin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Duruma müdahale etmek isteyen çevredekilere de silah çekip ateş eden Mehmet Eroğlu, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine kaçtı. İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Ceylan'ın ise durumunun ağır olduğu açıklandı.



            BABA ACI!
            Isparta Senirkent'te Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen (44), önceki gece, oğlu ile aralarında husumet bulunan Bekir Ö. (17) ile karşılaştı. Ülperen, ikisini barıştırmak istedi. Tartışma çıktı, ardından iki tarafta tabancalarını çekerek, birbirine ateş etti. Göğsünden vurulan Yüksel Ülperen, kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi'nde ölürken, yakalanan Bekir Ö. ise tutuklandı. (Erdoğan ÖZTÜRK)



            PARKTA KAMYON ÇARPTI
            Bahçelievler Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Osman Pat, geçen cumartesi günü, Güngören'deki Mehmet Akif Caddesi'ndeki parka gitti. Peyzaj çalışması sırasında çalışan hafriyat kamyonu Osman Pat'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pat, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



                AĞABEYİN FERYADI
                Ankara'da 15 Mart 2021'de Konya Yolu Bala Kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünün çarparak ölümüne neden olduğu Emir Eren Ertaş'ın (19) ağabeyi kazanın ardından yaşananlara isyan etti. Ağabey Yusuf Mert Ertaş, "Kardeşim Bala'da Beynam Köyü'ne gidip orada kömür ocağında iş görüşmesi yapacaktı. Kardeşim karşıdan karşıya geçmek isterken kendisi yolun boş olduğunu görerek yola çıkıyor. Tam bu sırada şehirlerarası bir otobüs 70 kilometre hızla gidilmesi gereken yerde 100 kilometre hız ile giderek kardeşime vuruyor. "Frene bastım" diyor ama hiç fren izine rastlanmıyor. Biz adaletin yerine getirilmesini istiyoruz. Giden can yerine gelmez biliyoruz ama bu kazaya sebep olanların artık cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. (İlker TURAK)

                'ARACINI ÇEK' KAVGASI
                İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dün tedavi için gelen sivil polis memuru Emrullah G. ile Mehmet A. arasında 'Buraya araç park etme' tartışması başladı. Tartışmaya çevredeki vatandaşlar da dahil olunca Emrullah G. aracından aldığı silahıyla Mehmet A.'yı yüzünden yaraladı. Emrullah G. olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.



                AH BEYZA
                Antalya'da özel bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan 32 yaşındaki Beyza Taşkıran, hafta sonu İzmir'deki turizm fuarına katıldı. İşlerini tamamlayıp Antalya'ya dönmek için hazırlığa başladı. Dönüş uçağına binmek için Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Ancak tam uçak kapısından içeri girmek üzereyken geri adım attı. Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakıldı. Kanlar içinde kaldı. Hemen ambulans çağrıldı. Ancak kurtarılamadı. Arkadaşları, genç kadının ailesiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve uçağa binmeden önce de telefonla konuşacağını söyleyerek kendilerinden ayrıldığını açıkladı. Soruşturma başlatıldı.



                DOKTOR OKSANA KURTARILDI
                Bursa'da ekipler, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1'i yabancı uyruklu, 3'ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip fuhuş yaptırılan 13 kadın ise koruma altına alındı. Kurtarılan kadınlar arasında Rus uyruklu Oksana A. da vardı. Oksana'nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin'de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu saptandı. Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri anlaşıldı. En son 2,5 ay önce Türkiye'ye gelen Oksana A.'ya zorla fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı. Oksana A. ve diğer kadınlar, ülkelerine yollndı.

                    YÜZDE YÜZ BAŞARI
                    Kütahya'da yaşayan Recep Tula (17), sağ bacağı engelli olarak dünyaya geldi. Üç yaşına girdiğinde ailesinin isteğiyle yüzmeye karar verdi. Engelleri kulaçlarıyla aşan Tula, kısa sürede ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp başarısını gösterdi. Şu ana kadar 108'i Paralimpik Türkiye birinciliği olmak üzere, 151 madalya ve 2 kupa kazanan Tula, yüzme sporu sayesinde çevre edindiğini, sosyalleştiğini ve öz güveninin de arttığını söyledi. Recep Tula, "Paralimpik branşlarda bir iki ismin haricinde diğerleri çok bilinmez. Engellilerin spora, sanata, müziğe yoğunlaşmasını istiyorum" dedi.

                    PUDİNG ZEHİRLEDİ
                    Kayseri'de Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nde okuyan 2 öğrenci, dün saat 15.00 sıralarında markete gitti. Puding alıp yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu hemen öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula giden sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yetiştirdi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



                    DAVA DÜŞTÜ
                    İstanbul'da Ukraynalı model Anzhelika Srabiants, sevgilisi Burak Ercan'ın evine gitti. Balkondan düşüp can verdi.

                    Ercan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ancak mahkeme "Yeterli delil yok" deyince zanlı beraat etti. Salıverildi.



                    67 MİLYON DEVRETTİ
                    6+Joker bilen çıkmayınca 67 milyon 570 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 523 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 727'şer, 3 bilenler 128'er, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                    BİR KİŞİYE 264 BİN
                    10 bilen bir talihli, 264 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 222'şer, 8 bilenler 247'şer, 7 bilenler 49'ar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.

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                    Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırmıştı! Yarışmadan 400 bin ile ayrılan Batu Alıcı Türkiye'nin gönlünü kazandı
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