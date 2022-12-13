Elif Güveyler, 6 bin saatlik uçuşu tamamlayıp kaptan pilotluğa yükselerek tarihe geçti

Türk kadın pilot, Kuveyt'te 'kaptan pilotluğa' yükseldi. Hikayesiyle tüm kadınlara ilham verdi. Elif Güveyler, İzmir'de işçi bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Zor şartlarda ortaokulu imam hatipte bitirdi. Öğretmen lisesini kazanıp Konya'ya gitti. Pilot olmak en büyük hayaliydi. 14 sınavın hepsini geçti. Fakat mülakatlar hüsranla bitti. O da Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne girdi.
Yıllar sonra hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Güveyler, Türk Hava Kurumu'nun İzmir'deki uçuş okuluna girdi. Eğitimini başarıyla tamamlayarak pilotluk üniformasını giydi. Önce THY'de görev aldı, ardından Kuveyt merkezli bir havayolu şirketinde işe girdi.
HAYALİNİ KURAMAZKEN...
3 yıldır yardımcı pilot olan Güveyler, Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 6 bin saatlik uçuşu tamamladıktan sonra kaptan pilotluğa yükseldi. Ayrıca ülkenin ilk kadın kaptan pilotu olarak da tarihe geçti! Mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: Hayalini bile kurmadığımız bu noktaya gelebilmek çok kıymetli. Kaptan olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun verilmesi Kuveytliler için de çok büyük bir şey. Bunu ilk bana vermiş olmaları ise benim için büyük bir onur. Allah utandırmasın inşallah...