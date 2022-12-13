Elif Güveyler, 6 bin saatlik uçuşu tamamlayıp kaptan pilotluğa yükselerek tarihe geçti





HAYALİNİ KURAMAZKEN...

3 yıldır yardımcı pilot olan Güveyler, Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 6 bin saatlik uçuşu tamamladıktan sonra kaptan pilotluğa yükseldi. Ayrıca ülkenin ilk kadın kaptan pilotu olarak da tarihe geçti! Mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: Hayalini bile kurmadığımız bu noktaya gelebilmek çok kıymetli. Kaptan olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğun verilmesi Kuveytliler için de çok büyük bir şey. Bunu ilk bana vermiş olmaları ise benim için büyük bir onur. Allah utandırmasın inşallah...