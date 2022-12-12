'Merhaba çok güzelsin' dedi elindeki tüm birikiminden oldu! 500 bin liralık tokat

Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza sonrası emekli olan Mükremin Tercan, memleketi Kayseri'ye gelerek evlenmek istedi.
Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesinde gezdiği sırada gördüğü E. B.'ye "merhaba" diyen Tercan; "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. İkili arasında bir merhaba ile başlayan muhabbet nişan getirdi. Nişanlanan çift düğün öncesi ev eşyaları ve çeyiz hazırlıkları yaptı.
"GÜZELLİĞİNE KANDI 500 BİN LİRASINDAN OLDU"
Sabah'ta yer alan habere göre; E. B.'nin çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "Eylül bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi. Bende her şeyi kabul ettim ve nişanlanmaya karar verdik. Kendi aramızda nişan yapıp yüzük taktık.
O kadar çok seviyordum ki ne dediyse kabul ettim. Evin elektronik eşyaları da dahil A'dan Z'ye ne gerekiyorsa hepsini aldık. Bana evini dayattı döşetti, ayrıca iki de telefon aldırdı. Babamdan kalma yadigâr iki altınım vardı onları da verdim.
Daha sonra kredi kartı borçları için düzenli olarak her ay 3 bin 500 lira göndermemi istedi ve bu paraları da gönderdim. 20 bin Euro'dan fazla para harcadım. Hatta kadın hastalığından dolayı ameliyat olması gerekiyordu özel hastanede ameliyatını yaptırdım, kendimde refakatçisi oldum" diye konuştu.