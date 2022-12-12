'Merhaba çok güzelsin' dedi elindeki tüm birikiminden oldu! 500 bin liralık tokat

Belçika'da işçi olarak çalışırken geçirdiği kaza sonrası emekli olan Mükremin Tercan, memleketi Kayseri'ye gelerek evlenmek istedi.

Kayseri'nin en işlek caddesi olan Sivas Caddesinde gezdiği sırada gördüğü E. B.'ye "merhaba" diyen Tercan; "kusura bakmayın ama çok güzelsiniz" dedi. İkili arasında bir merhaba ile başlayan muhabbet nişan getirdi. Nişanlanan çift düğün öncesi ev eşyaları ve çeyiz hazırlıkları yaptı.

"GÜZELLİĞİNE KANDI 500 BİN LİRASINDAN OLDU"

Sabah'ta yer alan habere göre; E. B.'nin çok sevdiğini ve ne dediyse yaptığını belirten Mükremin Tercan; "Eylül bana hiç evlenmediğini, hastalığı nedeniyle çocuğunun olmadığını ve felçli babasına baktığını söyledi. Bende her şeyi kabul ettim ve nişanlanmaya karar verdik. Kendi aramızda nişan yapıp yüzük taktık.