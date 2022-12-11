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    • Yaşam
    • 12.12.2022 06:43
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    • 12.12.2022 06:43
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    İstanbul’da çok sayıda vapur seferi lodos nedeniyle iptal edildi

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan bilgilendirmede iptal edilen seferler paylaşıldı.

    AJANSLAR
    Vapur seferlerine lodos engeli

    Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

    Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul’da çok sayıda vapur seferi lodos nedeniyle iptal edildi
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