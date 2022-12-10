Bayrampaşa'da feci kaza: Arabanın çartığı direk kadının üzerine devrildi

DİREK KADININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o sırada yolun karşısına geçmek için bekleyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü. Kazada ağır yaralanan Z.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.