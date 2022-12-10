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    • Yaşam
    • 10.12.2022 13:35
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    • 10.12.2022 13:38
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    Bayrampaşa'da feci kaza: Arabanın çartığı direk kadının üzerine devrildi

    İstanbul Bayrampaşa'da feci bir kaza yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda bekleyen bir kadının üzerine düştü. Kaza sonucu kadın kayatını kaybederken olay kameraya yansıdı.

    Feci kaza kamerada

    İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobil sürücüsü, yasak yerden dönüş yapmaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında bulunan direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda bekleyen bir kadının üzerine düştü.

    Kaza, dün Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi saat 19.20 sıralarında yaşandı. İddialara göre, E.K. idaresindeki araç yasak yerden dönüş yapmaya çalıştığı sırada, T.B.K. yönetimindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe çarptı.

    DİREK KADININ ÜZERİNE DEVRİLDİ
    Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o sırada yolun karşısına geçmek için bekleyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü. Kazada ağır yaralanan Z.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
        Yaşanan kaza işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde, E.K. idaresindeki kırmızı renkli araç yasak yerden yolun karşısına geçmeye çalışırken T.B.K. idaresindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe vuruyor.

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        Haberler Yaşam Bayrampaşa'da feci kaza: Arabanın çartığı direk kadının üzerine devrildi
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