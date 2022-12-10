'Baybekler' suç örgütüne 'silindir' operasyonu: 25'i tutuklandı

Şüphelilerin adres ve araçlarındaki aramalarda 39 tabanca, 20 tüfek, 1 dinamit lokumu, 864 değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, 1043 uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 kartuş, 14 senet, 7 namlu açma aparatı, 3 silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Bunun yanında şebeke üyelerince satışa çıkarılan tabancaların imal edildiği imalathane de tespit edilip, faaliyetten menedildi. Suç faaliyetleri deşifre edilen 'Baybekler' isimli suç örgütünün 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'iş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları işledikleri ve azmettirdikleri de belirlendi.