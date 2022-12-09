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    • Yaşam
    • 10.12.2022 06:50
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    • 10.12.2022 06:53
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    Kadıköy'de kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

    Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan olay sonucunda 2 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

    Tekmeler yumruklar havada uçuştu

    Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

    Olay, saat 00.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Muvakkıthane caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kafeye oturmaya gelen iki grup arasında tartışma çıktı.

    TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Tartışmanın büyümesi üzerine, dışarıya çıkan gruplar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

    Yaşanan kavga sonucunda 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 2 kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Kadıköy'de kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
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