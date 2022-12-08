Son Osmanlı! Caroline Koç Kanlıca'daki köşkün kapısını ilk kez açtı





'ÖZ' AİLE DOSTU

KOÇ, yazarın "Dr. Öz hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: Rahmetli kocamın by-pass'ını (2002) yaptı... O zamanlar çok iyi bir doktordu ve ardından Oprah ile tanışıp ünlü oldu. Belki tıbba geri dönmek zordur. Onu Instagram'da takip ediyorum. Şahsen tanıdığım için tüm bu silahlı pozlar... Bu çok şaşırtıcı." Röportajında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Caroline Koç, savaşın bir an önce bitmesini istediğini belirtiyor. Ve "Sınırlar önemli değil, dünya vatandaşı olduğumuzu anlamamız gerekiyor" diye ekliyor.