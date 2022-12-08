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    Son Osmanlı! Caroline Koç Kanlıca'daki köşkün kapısını ilk kez açtı

    Koç’ların gelini Caroline N. Koç, Kanlıca’daki köşkte ABD yaşam dergisinin yazarına röportaj verdi. Evin duvarlarının Osmanlı padişahlarının portleri ve İznik çinileriyle süslendiği dikkat çekti

    Son Osmanlı!

    Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, 21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O günden beri pek ortalarda görünmeyen eşi Caroline N. Koç, yılın büyük bölümünü kızları Aylin ve Esra ile birlikte ABD'de geçirdi.



    Özellikle yaz aylarında Türkiye'de kalan Koç, ABD'li yaşam dergisi Town & Country Magazin'in yazarı Carl Swanson'u İstanbul'da Boğaz'a nazır 220 yıllık köşkünde misafir etti. Yaklaşık 20 yıl önce aldıkları konağın kapılarını açıp özellikle her köşesinde Osmanlı izi bulunan odaları gezdirdi.



    Yazar Swanson, dergide Koç'a şöyle yer verdi: Ailesi Giraudlar, aslen Fransa'dan gelen tüccarlardı. 1785'te Jean Baptiste Giraud, İzmir'e taşındı. Aile önceleri kuruyemiş ticareti yaptı, ama sonra büyük büyükbabası şark halı işine girdi. Caroline'ın babası Hervé Giraud, çocukken ziyaret edeceği fabrikadaki ofisini tuttu.



        İsviçre'de St. George's International School'da yatılı okul ve işletme diploması aldığı Massachusetts'te Babson College'da okuduktan sonra, Mustafa ile İzmir'de bazı arkadaşlarını ziyaret ederken tanıştı.



        Caroline, 'Sekiz ay sonra nişanlandık ve bir yıl içinde evlendik" diyor...Yazar ayrıca Vehbi Koç'tan da bahsetti: Dede Koç, küçük bir bakkal dükkanı açtı, ardından şirketi kurdu. Türkiye'de hemen hemen her evde Koç ailesinin ürettiği ürünler var...



        'ÖZ' AİLE DOSTU
        KOÇ, yazarın "Dr. Öz hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: Rahmetli kocamın by-pass'ını (2002) yaptı... O zamanlar çok iyi bir doktordu ve ardından Oprah ile tanışıp ünlü oldu. Belki tıbba geri dönmek zordur. Onu Instagram'da takip ediyorum. Şahsen tanıdığım için tüm bu silahlı pozlar... Bu çok şaşırtıcı." Röportajında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Caroline Koç, savaşın bir an önce bitmesini istediğini belirtiyor. Ve "Sınırlar önemli değil, dünya vatandaşı olduğumuzu anlamamız gerekiyor" diye ekliyor.
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            Haberler Yaşam Son Osmanlı! Caroline Koç Kanlıca'daki köşkün kapısını ilk kez açtı
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