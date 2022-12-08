Son Osmanlı! Caroline Koç Kanlıca'daki köşkün kapısını ilk kez açtı

Koç Holding Başkanı Mustafa Koç, 21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O günden beri pek ortalarda görünmeyen eşi Caroline N. Koç, yılın büyük bölümünü kızları Aylin ve Esra ile birlikte ABD'de geçirdi.
Özellikle yaz aylarında Türkiye'de kalan Koç, ABD'li yaşam dergisi Town & Country Magazin'in yazarı Carl Swanson'u İstanbul'da Boğaz'a nazır 220 yıllık köşkünde misafir etti. Yaklaşık 20 yıl önce aldıkları konağın kapılarını açıp özellikle her köşesinde Osmanlı izi bulunan odaları gezdirdi.
Yazar Swanson, dergide Koç'a şöyle yer verdi: Ailesi Giraudlar, aslen Fransa'dan gelen tüccarlardı. 1785'te Jean Baptiste Giraud, İzmir'e taşındı. Aile önceleri kuruyemiş ticareti yaptı, ama sonra büyük büyükbabası şark halı işine girdi. Caroline'ın babası Hervé Giraud, çocukken ziyaret edeceği fabrikadaki ofisini tuttu.