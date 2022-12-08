İstanbul Boğazı’ndaki lüks bir mekanın peçe ve başörtüsü takan müşterileri içeri almadığı iddia edildi





ARAPLAR RAHATSIZ OLDU

Rezervasyon yaptırdığı halde mekana gidenler ise kapıda kaldı. Özellikle Arap müşteriler bundan büyük rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Söz konusu müşteriler "Restoranın Ortadoğu'daki şubelerine istediğimiz gibi giriyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu arada İstanbul'un en pahalı iki restoranından biri olan mekandaki bazı fiyatlar şöyle:

Havyar tabakları 10 bin TL

Ördek salatası bnn 100 TL

Levrek bin 100 TL

Kral yengeç bin 950 TL