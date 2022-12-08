İstanbul Boğazı’ndaki lüks bir mekanın peçe ve başörtüsü takan müşterileri içeri almadığı iddia edildi

ARAPLAR RAHATSIZ OLDU
Rezervasyon yaptırdığı halde mekana gidenler ise kapıda kaldı. Özellikle Arap müşteriler bundan büyük rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Söz konusu müşteriler "Restoranın Ortadoğu'daki şubelerine istediğimiz gibi giriyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu arada İstanbul'un en pahalı iki restoranından biri olan mekandaki bazı fiyatlar şöyle:
Havyar tabakları 10 bin TL
Ördek salatası bnn 100 TL
Levrek bin 100 TL
Kral yengeç bin 950 TL
YÜZ AKIMIZ
Almanya'da Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğan Dr. Dilek Gürsoy, babasını 10 yaşındayken kalp krizinden kaybedince yıkıldı. Hayatını bu mesleğe adadı. Dünyanın önde gelen kalp cerrahı ve yapay kalp uzmanı olmayı başardı. 1.5 ay önce Almanya'daki Forbes dergisinin kapağında yer aldı. Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah olarak dergi tarafından övgüyle anlatıldı. Son olarak BBC tarafından yayınlanan 2022'nin 100 Kadın'ı listesine adını yazdırdı. 10 yılı aşkın bir süredir yapay kalp üzerine araştırmalara öncülük eden Gürsoy, başarısıyla hepimizi gururlandırdı.