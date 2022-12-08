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    İstanbul Boğazı’ndaki lüks bir mekanın peçe ve başörtüsü takan müşterileri içeri almadığı iddia edildi

    İstanbul Boğazı’ndaki Rus restoranıyla ilgili iddia gündemi salladı. Lüks mekanın peçe ve başörtüsü takan müşterileri içeri almadığı vurgulandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 8 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri..

    Almıyo’rus’

    Dünyanın çeşitli yerlerinde şubesi bulunan Rus restoranı İstanbul'da da açıldı. Avrupa Yakası'ndaki Boğaz'a nazır manzarasıyla büyük ilgi topladı. Ancak ilginç bir iddianın ortasında kaldı. Sosyal medyaya yansıyan iddialara göre mekan, başörtülü ve peçeli müşterilerini içeri almadı.



    ARAPLAR RAHATSIZ OLDU
    Rezervasyon yaptırdığı halde mekana gidenler ise kapıda kaldı. Özellikle Arap müşteriler bundan büyük rahatsızlık duyduklarını açıkladı. Söz konusu müşteriler "Restoranın Ortadoğu'daki şubelerine istediğimiz gibi giriyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. Bu arada İstanbul'un en pahalı iki restoranından biri olan mekandaki bazı fiyatlar şöyle:
    Havyar tabakları 10 bin TL
    Ördek salatası bnn 100 TL
    Levrek bin 100 TL
    Kral yengeç bin 950 TL



    YÜZ AKIMIZ
    Almanya'da Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğan Dr. Dilek Gürsoy, babasını 10 yaşındayken kalp krizinden kaybedince yıkıldı. Hayatını bu mesleğe adadı. Dünyanın önde gelen kalp cerrahı ve yapay kalp uzmanı olmayı başardı. 1.5 ay önce Almanya'daki Forbes dergisinin kapağında yer aldı. Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah olarak dergi tarafından övgüyle anlatıldı. Son olarak BBC tarafından yayınlanan 2022'nin 100 Kadın'ı listesine adını yazdırdı. 10 yılı aşkın bir süredir yapay kalp üzerine araştırmalara öncülük eden Gürsoy, başarısıyla hepimizi gururlandırdı.



        'TIP'ATIP SKANDAL!
        İstanbul Esenyurt'ta Erol Y. (25), 3 ay önce Avrupa Tıp Merkezi'ne böbrek taşı şikayetiyle gitti. Dr. Muzaffer Bostancı, kendisine morfin enjekte etti. Hasta bağımlı hale geldi. Dışarıdan temin edilen ilaç, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında verildi. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire, hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti. Y. günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden borç aldı. Erol Y. doktora toplam 700 bin TL parasını kaptırdı. Skandal ortaya çıkınca doktor ve hemşire, görevden alındı.



        NE O NAZİ!
        Türkiye'de darbeye kalkışan FETÖ'cülere kucak açan Almanya, darbeyle karşılaştı! Darbe planlayan Naziler'e dün sabah operasyon yapıldı. 11 eyalette 25 kişi gözaltına alındı. Darbenin merkezinde ise 'Prens' lakabıyla anılan ve Heinrich P.R. denilen 71 yaşındaki bir adamın yer aldığı açıklandı. Bazılarının aşırı sağcı Reichsbürger grubuna mensup olduğu vurgulandı. Tutuklananlardan birinin ise Rus vatandaşı olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin Rusya Federasyonu temsilcileriyle temasa geçtiği ancak destek alamadığı iddia edildi. Öte yandan Bild gazetesi, haberi Heinrich XIII adlı zanlının fotoğrafıyla yayınladı. Şu başlığı attı: Bu prens, yeni devlet başkanı olacaktı.



        ÖZTÜRK YILMAZ'A BIÇAKLI SALDIRI
        Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'da parti genel merkezinde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından Güven Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Yılmaz'ın 4 yerinden bıçaklandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.



            EVLAT YOLCULUĞU
            3 yıllık evli Canset-Murat Topal çifti, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca Almanya'da 2 kez tüp bebek tedavisi denedi ama olumsuz sonuçlandı. Ailelerinin Bursa'da olması sebebiyle tedavi için orada araştırmalara başlayan çiftin yolları Bahçeci Bursa Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Betül Dündar ile kesişti. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından Canset Topal'ın çikolata kistleri ve kanında pıhtılaşma olduğu görüldü. Bu problemler ortadan kaldırıldıktan sonra transfer işlemi gerçekleşti. Türkiye'deki ilk denemelerinde hamilelik haberini alan çift, kızları Elanur'a kavuştu. Tedavi sürecini anlatan anne Canset Topal, "Almanya'da doktorlar sorularımızı bile cevaplamıyordu. Türkiye'de ise hayat bulduk" dedi.



            GELİN DEĞİL CEZA KUŞAĞI!
            Gaziantep'te berberlik yapan İbrahim Kılınç, geçen yıl 400 bin TL'ye 2015 model bir otomobil aldı. 70 bin TL'lik modifiye yaptırdı. Müzik seti, jant, alçalıp yükselen süspansiyon gibi çeşitli aksesuarlarla aracını süsleyen Kılınç'a son 1 yılda toplam 25 kez ceza kesildi. 20 bin TL'lik bir ceza ödeyen genç, otomobil için toplamda 495 bin TL harcadı. Kılınç'ın ödediği ceza makbuzlarının boyu ise boyunun 3 katına ulaştı.



            'MUSKA'RALIK!
            Gaziantep'te oturan Mehmet A., Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. Kızı Ayşenur A'nın, mahalle bakkalı Kahraman K. tarafından kaçırıldığını anlattı. Hatta eşine ve kızına "Sizde büyü var, ben bozarım" diyerek muska yazdığını belirterek kağıtları Anlı'ya uzattı. Paketi açan Müge Anlı, içinden cips paketi ve gazete kupürleri olduğunu görünce, adeta şok yaşadı. Sahte hoca tutuklandı.


                TAHMİN BANK!
                Danimarka merkezli Saxo Bank, 2023 için 10 ilginç öngörüsünü yayınladı:
                Elon Musk, Manhattan Projesi oluşturacak.
                Macron istifa edecek.
                Altın 3 bin dolar olacak.
                AB ordusu kurulacak.
                İsveç'te et üretilmeyecek.
                İngiltere'de UnBrexit referandumu yapılacak.
                Ülkeler fiyat kontrolleri getirecek.
                OPEC, IMF ile olan tüm ilişkisini bitirecek.
                Japonya, USD/JPY'yi 200'e sabitleyecek.
                Vergi cennetleri teker teker yasaklanacak.

                OK'LOVE'!
                Bolu'da N.B., "Sevgilim yüzünden annem beni oklavayla dövdü" dedi. Cemile B. isyan etti: Ne yapsaydım!

                TAVADA BALIK KALPTE SAĞLIK
                B12 vitamini eksikliği, kansızlığa sebep oluyor. Kalp ritmini bozuyor. Uzmanlar uyarıyor: Haftada 2 kez balık yiyin. Uskumru ve somonu tercih edin.



                64 MİLYON DEVRETTİ
                6+Joker bilen çıkmayınca 64 milyon 440 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 137 bin 547'şer, 4 bilenler bin 730'ar, 3 bilenler 132'şer, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                1.4 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 493 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 559'ar, 4+1 bilenler 327'şer, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 20'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 3'er lira alacak.

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                Haberler Yaşam İstanbul Boğazı’ndaki lüks bir mekanın peçe ve başörtüsü takan müşterileri içeri almadığı iddia edildi
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