Bir evladını toprağa verdi bin evlat yetiştirdi! Şehit olan Metin Düzgün'ün babası Kur'an kursu kurup, oğlunun maaşıyla 10 çocuğa burs verdi





"GÖREV BEKLEMEZ DEMİŞTİ"

Konya Numune Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışırken oğlunun da aynı yerde tıbbi sekreterlik yaptığını anlatan Düzgün'ün sözleri duygulandırdı: Metin hastanede polislik sınavına hazırlandı. Kazandı. Olay günü telefonla görüştüğümüzde izinli olduğunu söyledi. Sonra bir daha arayıp, 'Maç için çağırıyorlar, görev beklemez' dedi. Patlamanın olduğunu öğrenince aradım ama ulaşamadık. Sonra da şehit haberini aldık. Acısı büyük ama oğluma Rabb'im şehitlik mertebesini nasip etmiş.