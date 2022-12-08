Bir evladını toprağa verdi bin evlat yetiştirdi! Şehit olan Metin Düzgün'ün babası Kur'an kursu kurup, oğlunun maaşıyla 10 çocuğa burs verdi

Polis memuru Metin Düzgün, 10 Aralık 2016'da izinliydi. Ama Beşiktaş-Bursaspor maçı için görev geldi. Son kez üniformasını giydi. Vodafone Park Stadı'na gitti. Henüz 29 yaşında, kalleş saldırılar sonucu şehadete erdi.
Babası Harun Düzgün ise adını yaşatmaya yemin etti. Bir Kur'an kursu açıp binlerce genç yetiştirdi. Şehitlik maaşına da el sürmedi! 10 çocuğa burs verdi! Acılı yüreklerini iyilik fabrikasına çeviren aile, "Şehitler gerçekten ölmezmiş" dedirtti.
DERSİMİZ VATAN
İstanbul'da polis Metin Düzgün (29), 10 Aralık 2016'daki hain saldırıda şehadete ulaştı. Şehit Düzgün'ün ailesi 6 yıl geçmesine rağmen, evlat acısını unutamadı.