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    Bir evladını toprağa verdi bin evlat yetiştirdi! Şehit olan Metin Düzgün'ün babası Kur'an kursu kurup, oğlunun maaşıyla 10 çocuğa burs verdi

    Metin Düzgün, 6 yıl önce Vodafone Park Stadı'ndaki saldırıda şehit oldu. Ailesi onun adına Kur'an kursu kurdu. Maaşıyla da 10 çocuk okuttu. İşte detaylar...

    Tolga Yanık
    Baba vatan
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    Polis memuru Metin Düzgün, 10 Aralık 2016'da izinliydi. Ama Beşiktaş-Bursaspor maçı için görev geldi. Son kez üniformasını giydi. Vodafone Park Stadı'na gitti. Henüz 29 yaşında, kalleş saldırılar sonucu şehadete erdi.



    Babası Harun Düzgün ise adını yaşatmaya yemin etti. Bir Kur'an kursu açıp binlerce genç yetiştirdi. Şehitlik maaşına da el sürmedi! 10 çocuğa burs verdi! Acılı yüreklerini iyilik fabrikasına çeviren aile, "Şehitler gerçekten ölmezmiş" dedirtti.



    DERSİMİZ VATAN
    İstanbul'da polis Metin Düzgün (29), 10 Aralık 2016'daki hain saldırıda şehadete ulaştı. Şehit Düzgün'ün ailesi 6 yıl geçmesine rağmen, evlat acısını unutamadı.



        Konya'da yaşayan baba Harun Düzgün, 5 yıl önce şehitlik tazminatı ve kendi birikimleriyle erkek ve kız Kur'an Kursu'nun açılmasını sağladı.



        Vaktinin büyük bölümünü oğlunun adının verildiği kursta geçiren Düzgün, öğrenciler ve kursun ihtiyaçlarını karşıladı.



        10 öğrenciye de burs sağladı.



            "GÖREV BEKLEMEZ DEMİŞTİ"
            Konya Numune Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışırken oğlunun da aynı yerde tıbbi sekreterlik yaptığını anlatan Düzgün'ün sözleri duygulandırdı: Metin hastanede polislik sınavına hazırlandı. Kazandı. Olay günü telefonla görüştüğümüzde izinli olduğunu söyledi. Sonra bir daha arayıp, 'Maç için çağırıyorlar, görev beklemez' dedi. Patlamanın olduğunu öğrenince aradım ama ulaşamadık. Sonra da şehit haberini aldık. Acısı büyük ama oğluma Rabb'im şehitlik mertebesini nasip etmiş.



            Baba Harun Düzgün, "Herhangi bir beklentim yok. Allah rızası için yapıyorum. Oğlumuzun için bir Allah razı olsun desinler yeter" dedi.

            İki oğlundan birini şehit veren baba Harun Düzgün, "Evladımı çok özlüyorum. Onun adına iyilik yapmak beni teselli ediyor" dedi.


            Metin Düzgün, hem hastanede çalıştı, hem de polislik sınavlarına hazırlandı. Hayalini kurduğu üniformasına aşıktı. Ama hain saldırı sonucu aramızdan ayrıldı.

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            Haberler Yaşam Bir evladını toprağa verdi bin evlat yetiştirdi! Şehit olan Metin Düzgün'ün babası Kur'an kursu kurup, oğlunun maaşıyla 10 çocuğa burs verdi
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