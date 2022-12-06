Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.12.2022 18:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2022 18:24
    ABONE OL

    Samsun'da gaspçı dehşeti! Telefonunu alıp hesabındaki parayı çaldılar

    Samsun'da 3 kişi, cep telefonunu gasp ettikleri gencin hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktardı. Olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karışan C.T.(19) ile S.C.A.'yı (17) yakalayarak gözaltına aldı.

    Gaspçı dehşeti! Telefonunundan para çaldılar

    Samsun'da 3 kişi, cep telefonunu gasp ettikleri gencin hesabındaki paraları kendi hesaplarına aktardı.

    EVİNE GİRDİLER
    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi T.M.'yi (28) evinde darp edip cep telefonunu gasp etti. Şüpheliler, T.M.'nin telefonundan banka hesabına girerek kendi hesaplarına 5 bin 270 lira para aktardı.

    ISSIZ BİR YERDE BIRAKTILAR
    Şüpheli şahıslar ayrıca T.M.'nin çantasından 87 lira para, sırt çantası, banka kartları, kablosuz kulaklık, ehliyet ve muhtelif eşyalarını da alarak evden çıkartıp zorla bir araca bindirip jandarma bölgesinde ıssız bir yere bıraktı.

    Olayın ardından T.M. polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karışan C.T.(19) ile S.C.A.'yı (17) yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte gasp edilen malzemeler ele geçirildi. Yaşı küçük olan S.C.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Firarda olduğu öğrenilen diğer şahsın ise yakalanmasına çalışılıyor.

    İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosundaki işlemleri tamamlanan C.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan’dan enflasyon ve asgari ücret mesajı
    Haberler Yaşam Samsun'da gaspçı dehşeti! Telefonunu alıp hesabındaki parayı çaldılar
        SON DAKİKA