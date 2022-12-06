Mardin'de adliye önünde silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

ADLİYE ÖNÜNDE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde meydana geldi. Yüksel, Sungur ve Birleşik aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

12 YARALI

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü.

7 GÖZALTI

Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu.