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    • Yaşam
    • 06.12.2022 15:38
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    • 06.12.2022 15:49
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    Mardin'de adliye önünde silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

    Mardin'de adliye önü karıştı. Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adliye önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

    Adliye önün bir anda karıştı!

    Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

    ADLİYE ÖNÜNDE KAVGAYA TUTUŞTULAR
    Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde meydana geldi. Yüksel, Sungur ve Birleşik aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

    12 YARALI
    Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü.

    7 GÖZALTI
    Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu.

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