A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? A101 kimin ve sahibi kim? Turgut Aydın Holding serveti...

Türkiye'nin zincir marketlerinden olan A101'in kime ait olduğu, sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Mağazalarında ucuza bir çok ürün bulunduran ve en çok alışveriş yapılan A101, 81 ilin tamamında şube açmıştır. Zincir mağazası ortaklık payı en çok olan Turgut Aydın Holding'e aittir. Turgut Aydın aynı zamanda Memorial hastanesi'nin de sahibidir. İşte 'A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Aydın Holding serveti' sorularının yanıtı...
A101 KİMİN VE SAHİBİ KİM?
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ortaklık yapısı itibarıyle yüzde 79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.
A101 TURGUT AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1943 Trabzon doğumlu olan Turgut Aydın, 1958 yılında 15 yaşındayken, İstanbul'a gelerek iş hayatına Sultanhamam'daki bir tornacı atölyesinde çırak olarak başladı.
1967 yılında kendi atölyesini açan Turgut Aydın havlu asacağı ve kapı kolu imalatı yaparak, ürettiklerini pazarlamaya başladı. Türkiye'nin ilklerinden olan "EVORE" ve "DEKORA" markalarını da Türkiye'de pazarladı.
1976'de 5 ortak ile beraber DÖMEKS Döşeme ve Mefruşat şirketini kurdu. 1980'lerde döşemelik kadife fabrikası kurdular. 1983'te bir fabrika daha aldılar. Turgut Aydın, Dömeks adını kendi bünyesinde tutarak 80'li yılların sonunda ortaklarından birer birer ayrıldı.
TURGUT HOLDİNG'E AİT OLAN MARKALAR
Holdingin temelleri 1958 yılında girişimci Turgut Aydın'ın İstanbul'da ticarete atılması ve 1976 yılında Dömeks şirketinin kurulmasıyla atılmıştır. Sahibi olduğu şirketlerin başarılı faaliyetleri sonucu Turgut Aydın Holding A.Ş. kurulmuş ve grup şirketleri holding bünyesinde toplanmıştır. 2014 yılı itibarıyla holding, perakende, denizcilik, sağlık, tekstil ve yapı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding bünyesinde A101 marketleri, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Pizza Lazza gibi şirketler yer almaktadır.
A101 HAKKINDA
Harca Harca Bitmez sloganıyla hafızalarımıza kazınan A101 hakkındaki bilgiler şöyle;
Şube sayısı;
Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001. marketi açan A101, büyümeye devam etmektedir. %100 yerli sermayeli A101, dünyanın en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en yaygın zinciri olmanın yanı sıra 60.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır.