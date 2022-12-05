Almanya'da lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'a uzman uyarısı: 6 aya kalmaz paran biter

Kırşehirli Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya Dortmund'a gitti! Yıllarca vinç operatörü olarak çalıştı ancak hep milyoner olmayı hayal etti! 24 Eylül'de ise hayatı değişti. Oynadığı Loto'ya tam 9 milyon 900 bin euro ikramiye geldi! Hem dünyanın hem de Almanya'nın gündemine oturan Yıldırım, değişen yaşam tarzıyla da dikkat çekti. Kendisine Porche ve Ferrari alan milyoner gurbetçi, giyim tarzını da değiştirdi. Gucci ve Versace gibi markaları tercih eden Yıldırım, babasına da son model Mercedes hediye etti! Kısa sürede servetinden 1.5 milyon eridi! Türk restoranlarına giderek karnını doyuran, haberini yapmak isteyenlerden para isteyen Kürşat'a uyarı gecikmedi: Bu hızla giderse 2023'ün yazında beş parasız kalacak!
710 GRAMLIK MUCİZE
Mersin'de Yeşim Yalçın, hamileliğinin 24'üncü haftasında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Hemen doğuma alındı! 710 gram ağırlığında ve 35 cm boyunda doğan kızı Sevim Sultan, yoğun bakıma kaldırıldı. Tam 101 gün boyunca savaştı! Bu sürede 2 kilo 80 grama yükseldi boyu da 60 santimetreye ulaştı! Dün, taburcu edilerek evine yollandı. Anne Yalçın, mutluluğunu şöyle anlattı: Doğduğu anda öleceğini düşünmüştüm. Başlarda hiç umudum yoktu. Mutluluğumun tarifi yok.
HARİKA PİSİ
İzmir Beydap'daki Adagüre İlkokulu örnek bir davranışa imza attı. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, 30 kediyi sahiplenip okulda bakmaya başladı. Alaca, Loya, Gece, Güneş, Üzüm, Toşiba, Panter gibi isimler verilen kediler öğrencilerle birlikte ders dinledi hatta teneffüse bile çıktı. Öğretmen Evrim Mutluay, "Öğrencilerle aralarında çok sıkı bir bağ var. Onlarla konuşuyorlar. Hafta sonu bile okula gelmek istiyorlar 12 kediyle başladık, şu an 30'a yakın kedimiz var" açıklaması yaptı.