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    Almanya'da lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'a uzman uyarısı: 6 aya kalmaz paran biter

    Kürşat Yıldırım lotodan 10 milyon euro kazandı. Kendine Ferrari ve Porche, babasına da Mercedes aldı! Gucci ve Versace’den çıkmadı. Şimdiden servetinden 1.5 milyon euro harcadı! Uzmanlar uyardı: 6 aya kalmaz parası biter!

    Büyük ’para’blem!

    Kırşehirli Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya Dortmund'a gitti! Yıllarca vinç operatörü olarak çalıştı ancak hep milyoner olmayı hayal etti! 24 Eylül'de ise hayatı değişti. Oynadığı Loto'ya tam 9 milyon 900 bin euro ikramiye geldi! Hem dünyanın hem de Almanya'nın gündemine oturan Yıldırım, değişen yaşam tarzıyla da dikkat çekti. Kendisine Porche ve Ferrari alan milyoner gurbetçi, giyim tarzını da değiştirdi. Gucci ve Versace gibi markaları tercih eden Yıldırım, babasına da son model Mercedes hediye etti! Kısa sürede servetinden 1.5 milyon eridi! Türk restoranlarına giderek karnını doyuran, haberini yapmak isteyenlerden para isteyen Kürşat'a uyarı gecikmedi: Bu hızla giderse 2023'ün yazında beş parasız kalacak!



    710 GRAMLIK MUCİZE
    Mersin'de Yeşim Yalçın, hamileliğinin 24'üncü haftasında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Hemen doğuma alındı! 710 gram ağırlığında ve 35 cm boyunda doğan kızı Sevim Sultan, yoğun bakıma kaldırıldı. Tam 101 gün boyunca savaştı! Bu sürede 2 kilo 80 grama yükseldi boyu da 60 santimetreye ulaştı! Dün, taburcu edilerek evine yollandı. Anne Yalçın, mutluluğunu şöyle anlattı: Doğduğu anda öleceğini düşünmüştüm. Başlarda hiç umudum yoktu. Mutluluğumun tarifi yok.



    HARİKA PİSİ
    İzmir Beydap'daki Adagüre İlkokulu örnek bir davranışa imza attı. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, 30 kediyi sahiplenip okulda bakmaya başladı. Alaca, Loya, Gece, Güneş, Üzüm, Toşiba, Panter gibi isimler verilen kediler öğrencilerle birlikte ders dinledi hatta teneffüse bile çıktı. Öğretmen Evrim Mutluay, "Öğrencilerle aralarında çok sıkı bir bağ var. Onlarla konuşuyorlar. Hafta sonu bile okula gelmek istiyorlar 12 kediyle başladık, şu an 30'a yakın kedimiz var" açıklaması yaptı.



        AHLAKİ KARAR
        İran'da 16 Eylül'de başörtüsü takmadığı gerekçesiyle "Ahlak Polisi" tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini, karakolda hayatını kaybetti. Bu olay sonrası rejim karşıtları sokaklara indi. Protestolar bitmek bilmedi. Gösterilerde 450'nin üzerinde kişinin öldüğü bildirildi. Tansiyonun düşmediği ülkede Başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri, dün Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi. "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin kaldırıldığını söyledi. İran Meclisi ve Devrim Yüksek Konseyi'nin de başörtüsü konusunda yasal bir düzenleme üzerinde çalıştığını, 15 gün içinde sonuçlanacağını kaydetti.



        "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri kaldırıldı.



        20 BIÇAKLI VAHŞET!
        Bartın'da Aslan Çelikok (30), önceki gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan ayrı yaşadığı eşi Vasfiye Çelikok'un (38) yanına gitti. İkili, evin salonunda kavga etti. Olayın büyümesi üzerine koca, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı. Kanlar içinde kalan genç kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112'ye anlattı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Çelikok'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan katil, tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı. Üst komşuları Hatice Kontürk, "Adam onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı" dedi.



            NE YAPTIN ALEYNA
            Ankara'da Aleyna Kozan (18), ailesi ile birlikte oturduğu Etimesgut'taki evinden Cebeci'de ikamet eden anneannesini ziyaret etmek istedi. Aracını anneannesinin oturduğu apartmanın önüne park eden Kozan, kontrol etmek için balkona çıktı. Korkuluktan eğilen ve bir an dengesini kaybeden genç kız, 3. kattan yere çakıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kozan, yaşam savaşını kaybetti.



            KAZARA OĞLUNU EZDİ
            Gaziantep Nizip'te baba Ali Ç, otomobilini park etmek için geri manevra yaptı. Bu esnada aracın arkasında bulunan 4 yaşındaki oğlu Ahmet Ç.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Ahmet Ç. hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



            ÇOCUKLARI SEVGİ KURTARACAK
            Mersin'de 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli, 6 gün önce sınıf arkadaşı E.D. tarafından okulun tuvaletinde bıçaklandı. Hastanede kurtarılamadı. E.D. çocuk tutukevine yollandı. Yürekli'nin anne Hacer ve baba Serdar Yürekli, kızlarının ölümüyle yıkıldı. Sosyal medyada iletişime geçtikten sonra buluşan bir grup kadın, Yürekli ailesinin evine giderek başsağlığı diledi. Anne Hacer Yürekli, ilk çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. "Kızım tomurcuk güldü, soldurdular. Başkalarının tomurcuk gülleri solmasın. Yüreği yanmış bir anne olarak şunu söylüyorum; lütfen çocuklarınıza daha çok sevgi gösterin, onlara daha çok sahip çıkın. Çocuklarınızı telefonla, bilgisayarla değil, sevginizle, merhametinizle ve vicdanınızla ödüllendirin." diye konuştu.



                Anne Yürekli, "Kızımı defalarca tuvalete çağırmış, defterinin arasına not bırakmış. Kızım da barışacaklarını sandığı için o niyetle yanına gitmiş." dedi.



                ANTALYA'DA DENİZ ERZURUM'DA KAR
                Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu Antalya'da vatandaşlar, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Güzel havada birçok kişi denize girerken aileler ise kumsalda kahvaltı yapıp güneşin tadını çıkardı.



                Yurdun doğusunda ise kış vardı. -3 dereceyi bulan Erzurum'da şiddetli kar yağışı kenti esir aldı. Palandöken Kayak Merkezi'nin kış sezonunu erken açacağı açıklandı.



                    GARİPTO!
                    Elon Musk, çöken kripto para borsası FTX'i hedef aldı. Kurucusu Fried'ı suçladı: Demokrat Parti'ye 1 milyar doları kayıt dışı aktardı.



                    REKOR HATTI
                    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, açıkladı: Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nı 2 ayda 1.4 milyon kişi kullandı.



                    19 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 19 milyon 124 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 281'er, 4 bilenler 730'ar, 3 bilenler 38'er, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



                        673 BİN LİRA DEVRETTİ
                        5+1 bilen çıkmayınca 673 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 212'şer, 4+1 bilenler 461'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

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                        Haberler Yaşam Almanya'da lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'a uzman uyarısı: 6 aya kalmaz paran biter
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