Almanya'da lotodan 10 milyon euro kazanan Kürşat Yıldırım'a uzman uyarısı: 6 aya kalmaz paran biter

Kırşehirli Kürşat Yıldırım, 12 yaşında Almanya Dortmund'a gitti! Yıllarca vinç operatörü olarak çalıştı ancak hep milyoner olmayı hayal etti! 24 Eylül'de ise hayatı değişti. Oynadığı Loto'ya tam 9 milyon 900 bin euro ikramiye geldi! Hem dünyanın hem de Almanya'nın gündemine oturan Yıldırım, değişen yaşam tarzıyla da dikkat çekti. Kendisine Porche ve Ferrari alan milyoner gurbetçi, giyim tarzını da değiştirdi. Gucci ve Versace gibi markaları tercih eden Yıldırım, babasına da son model Mercedes hediye etti! Kısa sürede servetinden 1.5 milyon eridi! Türk restoranlarına giderek karnını doyuran, haberini yapmak isteyenlerden para isteyen Kürşat'a uyarı gecikmedi: Bu hızla giderse 2023'ün yazında beş parasız kalacak!