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    59 yıl önce Hollanda'ya gidip ailesine küsen Celal Tuna, bir kez bile memleketine gelmedi! Vasiyeti üzerine Trabzon'a defnedildi

    Hollanda’ya 1963’te giden Celal Tuna, ailesine küstüğü için bir kez bile memleketi Trabzon’a gelmedi. 59 yıllık inadı ölünce bitti. Vasiyeti üzerine Trabzon’da toprağa verildi.

    59 yıllık ’Celal’in sonu

    Trabzonlu Celal Tuna (83), 1963 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra işçi olarak Belçika'ya gitti. Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, burada bir kadınla tanışıp evlendi. Uzun yıllar pansiyon işletti. Eşinin ölümünden sonra ise yalnız kaldı. Askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen ailesi ve yakınlarıyla küskünlük yaşadı. Yıllarca izini kaybettirdi. Fransa'da yaşayan Serkan Tuna, amcasını 20 yıl önce bulmayı başardı. Ancak amcasını yeniden Türkiye'ye götürmek isteyen yeğenin gayreti sonuç bulmadı.



    Celal Tuna, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 59 yıl boyunca Türkiye'ye ayak basmayan Celal Tuna'nın cenazesi vasiyeti üzerine havayolu ile Trabzon'a getirildi. Yomra ilçesine bağlı Tepeköy mahallesinde cenaze namazı kılınan Tuna, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



    TÜRKİYE'YE GETİREMEDİM CENAZESİNİ GETİREBİLDİM
    Celal Tuna, babasının vefatını kendisine söylemeyen ailesine kızarak 24 yaşında yurtdışına çıktı. 59 yıl boyunca bir inat uğruna memleketine gelmeyen Tuna'nın yeğeni Serkan Tuna, amcasını Türkiye'ye getirmeye ikna edemediğini belirterek, "Türkiye'ye getirememiştim. Cenazesini getirebildim" dedi.

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    Haberler Yaşam 59 yıl önce Hollanda'ya gidip ailesine küsen Celal Tuna, bir kez bile memleketine gelmedi! Vasiyeti üzerine Trabzon'a defnedildi
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