59 yıl önce Hollanda'ya gidip ailesine küsen Celal Tuna, bir kez bile memleketine gelmedi! Vasiyeti üzerine Trabzon'a defnedildi

Trabzonlu Celal Tuna (83), 1963 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra işçi olarak Belçika'ya gitti. Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, burada bir kadınla tanışıp evlendi. Uzun yıllar pansiyon işletti. Eşinin ölümünden sonra ise yalnız kaldı. Askerliğini yaptığı sırada babasının öldüğünü kendisine söylemeyen ailesi ve yakınlarıyla küskünlük yaşadı. Yıllarca izini kaybettirdi. Fransa'da yaşayan Serkan Tuna, amcasını 20 yıl önce bulmayı başardı. Ancak amcasını yeniden Türkiye'ye götürmek isteyen yeğenin gayreti sonuç bulmadı.