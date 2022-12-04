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    • Yaşam
    • 04.12.2022 11:06
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    • 04.12.2022 11:10
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    Katiliyle aynı karede! Askere gitmek için gün sayıyordu çocukluk arkadaşı öldürdü

    Denizli'de kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada bir kişi öldü. Ölen gencin çocukluk arkadaşı tarafında yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıkarken, katil zanlısı genç tutuklandı.

    İHA
    Katiliyle aynı karede
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    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kız meselesi nedeniyle parkta çıkan tartışmada hayatını kaybeden gencin, kavgaya götürdüğü en yakın arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı.



    Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz, Niyaz'ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu. Çıkan tartışmada Niyaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



    GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
    Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayeti farklı boyutlara ulaştı. Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.'nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler kardeşlerin üzerine çevrildi. Ekiplerin aldığı sorgular çerçevesinde çıkan arbedede U.C.'nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.'yu omzundan, Niyaz'ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.



        ÇOCUKLUK ARKADAŞININ KATİLİ OLAN GENÇ TUTUKLANDI
        İşlemlerin ardından T.O. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren ve kavgada yanında olduğu en yakın arkadaşını yanlışlıkla öldüren U.C., işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeş H.C. ise 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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        Koza Altın
        Haberler Yaşam Katiliyle aynı karede! Askere gitmek için gün sayıyordu çocukluk arkadaşı öldürdü
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