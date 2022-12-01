Şanlıurfa'da polis uygulama noktasında silahlı kavga! Özel Harekat devreye girdi

Şanlıurfa'da, polis uygulama noktasında silahlı kavga çıktı.
Olay, öğleden sonra, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Viranşehir ilçesinden kent merkezine gelen Musa Öz saman yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Kesik arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
YAKINLARINI ÇAĞIRDI SİLAHLAR KONUŞTU
Yol boyunca birbirlerini durdurmaya çalışan sürücülerden Musa Öz, iddiaya göre, telefonla yakınlarına haber verip, TIR'ı kent girişinde durdurmak istedi. Öz'ün çok sayıda yakını, polis uygulama noktasının da bulunduğu kent girişinde TIR'ı bekledi.
TIR sürücüsü Kesik, uygulama noktasında yavaşlayarak durmak isterken, bölgede bekleyenler de tabancalarla ateş açtı. Araçtan inen Kesik ile Öz kavgaya tutuştu.
ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ
Polis ekiplerinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesinin ardından terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş açıp grubu dağıttı.