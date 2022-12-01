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    • Yaşam
    • 01.12.2022 17:03
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    • 01.12.2022 17:04
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    Şanlıurfa'da polis uygulama noktasında silahlı kavga! Özel Harekat devreye girdi

    Şanlıurfa'da, otomobil ve TIR sürücülerinin yol verme tartışması, yakınlarının da dahil olmasıyla, polis uygulama noktasında silahlı kavgaya dönüştü. Özel harekatın da müdahale ettiği kavgada 2 kişi yaralanırken 22 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    Uygulama noktasında silahlı kavga!

    Şanlıurfa'da, polis uygulama noktasında silahlı kavga çıktı.

    Olay, öğleden sonra, Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Viranşehir ilçesinden kent merkezine gelen Musa Öz saman yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Kesik arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    YAKINLARINI ÇAĞIRDI SİLAHLAR KONUŞTU
    Yol boyunca birbirlerini durdurmaya çalışan sürücülerden Musa Öz, iddiaya göre, telefonla yakınlarına haber verip, TIR'ı kent girişinde durdurmak istedi. Öz'ün çok sayıda yakını, polis uygulama noktasının da bulunduğu kent girişinde TIR'ı bekledi.

    TIR sürücüsü Kesik, uygulama noktasında yavaşlayarak durmak isterken, bölgede bekleyenler de tabancalarla ateş açtı. Araçtan inen Kesik ile Öz kavgaya tutuştu.

    ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ
    Polis ekiplerinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesinin ardından terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş açıp grubu dağıttı.

        Olayda tabancalardan çıkan mermilerin hedefi olan TIR sürücüsü Mehmet Kesik ile darbedilen otomobil sürücüsü Musa Öz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 22 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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