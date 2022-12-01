Beylikdüzü'nde bir evde Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu. Olay, saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.
İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- Yaşam
- 01.12.2022 15:33
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- Son Güncelleme:
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- 01.12.2022 15:33
Beylikdüzü'nde vahşet! Bir evde 2 ceset bulundu
Son dakika haberi | İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir evde 2 ceset bulundu. İddiaya göre Muhammet Yusuf Tegin isimli şahıs Duygu Unutmaz'ı vurduktan sonra intihar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Beylikdüzü'nde bir evde Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu. Olay, saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.