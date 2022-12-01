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    • Yaşam
    • 01.12.2022 22:44
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    • 01.12.2022 22:57
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    Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı

    Gönülleri fetheden "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan klip, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

    AK Parti İstanbul’dan Başkan Erdoğan’a yeni şarkı

    Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı olan Ahmet Cevat tarafından yazılan, ünlü şarkıcı Azerin'in sesiyle milyonların beğenisini kazanan Çırpınırdı Karadeniz bestesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan için yeniden uyarlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yorumlanan şarkıya "Senden Vazgeçmeyiz" adı verildi.



    Şarkı için hazırlanan klip de sosyal medyada büyük beğeni topladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan şarkının sözleri de dikkat çekti.


    Sosyal medyada söz konusu şarkı için Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunularak "Erdoğan olmasaydı Karabağ'da zafer olmazdı" , "2023 ruhunu yansıtıyor" , "Ay yıldızlı al bayrağımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha yükseklerde dalagalanacak" şeklinde yorumları yapıldı.



    İşte büyük beğeni toplayan şarkının sözleri şöyle:



        Nice yollar aşmadık mı
        Gönülde bir olmadık mı
        Şahit oldu yedi düvel
        Zoru kolay yapmadık mı



        Sende biz sevdayı gördük
        Senin davanla büyüdük
        Ay yıldızı yaren bilip
        Senin izinde yürüdük



        Ah sözümüz söz olsun ki
        Bu söz özümüz olsun ki
        Sen varsan, umudumuz var
        Biz senden vazgeçmeyiz ki
            Asgari ücret 9 bin lirayı bulabilir
            Haberler Yaşam Çırpınırdı Karadeniz Başkan Erdoğan için yeniden uyarlandı
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