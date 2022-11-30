Esenler'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde can verdi

Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU
Esenler Hal Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 06.45 sıralarında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BRG 917 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
Otomobilin çarpmasıyla savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil frene bastıktan 100 metre sonra bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.