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    • Yaşam
    • 30.11.2022 09:02
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    • 30.11.2022 09:02
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    Esenler'de feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde can verdi

    Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kaza yerinin 50 metre gerisinde ise üst geçit olduğu görüldü.

    AJANSLAR
    Esenler’de feci kaza! Olay yerinde can verdi

    Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

    BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU
    Esenler Hal Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 06.45 sıralarında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BRG 917 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

    Otomobilin çarpmasıyla savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil frene bastıktan 100 metre sonra bariyerlere çarparak durabildi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için otogar istikametini bir süre trafiğe kapattı.

        Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için Esenler Atışalanı Polis Merkezi'ne götürüldü.

            Yapılan çalışmalar sonucunda Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu otogar istikameti polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.

            Öte yandan kaza yerinin 50 metre gerisinde yaya üst geçidi olduğu görüldü.

            Kazada hayatını kaybeden yayanın üst geçidi kullanmadığı, otoyolu kullandığı öğrenildi.

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