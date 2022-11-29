Çerkezköy'deki sahte doktor skandalının ardından İstanbul'da da sahte beyin cerrahı ortaya çıktı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Özkiraz, ifadesinde İstanbul'da yaşayan S.U. adlı kadın arkadaşının da kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığını itiraf etti. Harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları U.'yu, Çerkezköy'e getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
TÜM AMELİYATLARA GİRMİŞ
Ayşe Özkiraz, ifadesindeki diğer detayları da şöyle anlattı: Hastanede beni doktorlar çok sevdi. Tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım. Ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede beni herkes sevmişti. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş, hastanede ifade almaya başladı.
KORKU EVİNDEN SICAK YUVAYA
Türkiye, Gaziantep'ten gelen haberle sarsıldı. Annesinin aç bırakıp dövdüğü 5 yaşındaki Firdevs, herkesi ağlattı. Bir deri bir kemik kalan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan anne Fatma Yıldız yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklandı. Hurdacılık yapan Cihan Yıldız, eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını vurguladı. Diğer çocukları Mehmet Serdar (6), Haydar Cemil (3) ve Ömer İsrafil'e de (1) bakamadığını anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. 3 kardeş de devlet korumasına alındı. (Mehmet BONCUK)