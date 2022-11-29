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    Çerkezköy'deki sahte doktor skandalının ardından İstanbul'da da sahte beyin cerrahı ortaya çıktı

    Çerkezköy’de cezaevine gönderilen sahte doktor Ayşe Özkiraz’dan, sahte doktor ihbarı: İstanbul’da sahte beyin cerrahı kadın arkadaşım var. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimz 29 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Şimdi de sahte beyin cerrahı

    Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ayşe Özkiraz, ifadesinde İstanbul'da yaşayan S.U. adlı kadın arkadaşının da kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığını itiraf etti. Harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları U.'yu, Çerkezköy'e getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



    TÜM AMELİYATLARA GİRMİŞ
    Ayşe Özkiraz, ifadesindeki diğer detayları da şöyle anlattı: Hastanede beni doktorlar çok sevdi. Tüm cerrahi branşların doktorlarıyla iletişim kurdum, muhabbet ettim. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nin hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Diğer cerrahların da ameliyatlarına katıldım. Ameliyatlara hep doktorların rızasıyla girdim. Hastanede beni herkes sevmişti. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki müfettiş, hastanede ifade almaya başladı.



    KORKU EVİNDEN SICAK YUVAYA
    Türkiye, Gaziantep'ten gelen haberle sarsıldı. Annesinin aç bırakıp dövdüğü 5 yaşındaki Firdevs, herkesi ağlattı. Bir deri bir kemik kalan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan anne Fatma Yıldız yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklandı. Hurdacılık yapan Cihan Yıldız, eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını vurguladı. Diğer çocukları Mehmet Serdar (6), Haydar Cemil (3) ve Ömer İsrafil'e de (1) bakamadığını anlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı. 3 kardeş de devlet korumasına alındı. (Mehmet BONCUK)



        GÜVER'CİNS'
        Sakarya'da, Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nin üçüncüsü yapıldı. Etkinliğe birçok ilden ve yurt dışından güvercin ile sahipleri katıldı. Güvercin sevdalılarının buluştuğu organizasyonda bin 500'ün üzerinde güvercin tanıtıldı. Festivalde tepeli kostüm güvercinlerinin, kendi ırklarının taşıdıkları özelliklere göre puanlandırıldığı bir yarışma da yapıldı. Güvercinler, 12 kişilik hakem heyeti tarafından puanlandı. Festivalin en ilginci ise 1 milyon TL'ye satılan güvercindi...



        TARİKATA GELİN
        Aralarında Tom Cruise, John Travolta ve Dustin Hoffman gibi yıldızların da üye olduğu Scientology tarikatı, Türkiye'ye kadar uzandı! ABD'li aktör Jason Lee ile İzmirli eşi oyuncu Ceren Alkaç, 2011'de Hollywood'da tarikatın 42. yılı için düzenlenen özel davete katıldı. Ancak geçen 11 yıllık süre içinde tarikatın dayatmalarından sıkılan çift, ayrılma kararı aldı. İlk evliliği de Scientology tarikatı nedeniyle biten Lee, "Kilisenin yatak odamıza dahi müdahale etmesi, Ceren ile evliliğimizde sıkıntılar yarattı. Tarikatla eşim arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım. Ben de eşimi seçtim" açıklaması yaptı. Yıllar önce Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliği de Scientology tarikatının evliliklerine aşırı müdahale etmesi nedeniyle sonlanmıştı. Cruise'ün üyeliği devam ederken güzel aktris tarikattan ayrılmıştı.



        SES SEDA YOK
        Antalya'da Seda Nur Uludağ (21), 24 Kasım'da direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Akşam Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Genç kızın şemsiyesi, Koru sahilinde bulundu. Ancak kendisinden hala haber alınamadı. AFAD, İHH, polis ekipleri, kadavra köpeği ve dronla ormanda ve kayalık alanlarda yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. En son bir arkadaşıyla konuşan genç kızın, moralinin bozuk olduğunu söylediği ortaya çıktı.



            YETER KURŞUNU
            Bolu'da Umutcan İlter'in, eski sevgilisi Selcan Dönmezler'i sokak ortasında öldürüp intihar ettiği olayın detaylarına TAKVİM ulaştı. Antalya'da bir süre anaokulu öğretmenliği, ardından bir otelde aşçılık yapan genç kız, babaannesinin mevlidi için Bolu'ya geldi. Bunu öğrenen eski sevgili "Gel konuşalım" dedi. Kızın "Artık yeter" cevabı üzerine tabancasını ateşledi. Genç kızı öldürüp intihar etti. (Kasım ŞAHİN)



            TÖRE TERÖRÜ
            İstanbul Sultangazi'de öldürülen Hatice C. cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre genç kadın, Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden İstanbul'a kaçtı. Başka bir erkeğin evine sığındı. Ailesi de evine dönmesi için baskı yaptı. Ancak ikna edemeyince aile meclisi toplandı. Kadının öldürülmesi kararlaştırıldı. Tetiği kardeşinin çektiği anlışıldı. (Yunus Emre KAVAK)



            SKANDAL İÇİN ÖZEL İSTEK
            ATaşehir'deki Özel Bayındır Hastanesi'nde hasta Nermin Zeren'e insanlık dışı muamele yapan vicdansızlar hapse gönderildi. Hastane yönetimi ise sosyal medyada hastane ile ilgili yapılan yorumların kaldırılması için İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe verdi. Hakimlik, bu yazı ve görüntülerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. Talebi reddetti.



                C'ANA'VAR!
                Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Erzurum Tekman'da 2012'de 2 günlük bebeğini öldüren anne Gülnaz Şahin'e verilen 16 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. 3 çocuk annesi Şahin, eşi ölünce kayınbiraderi ile yasak aşk yaşayıp dünyaya getirdiği kız bebeği dere yatağına atmıştı. Olay ortaya çıkınca da evli kayınbiraderi ile tutuklanmıştı.

                ÜZERİNDEN 9 ARAÇ GEÇTİ
                Kastamonu'da A.A adlı vatandaş, yolun karşısına geçmek istedi. Bu arada bir araç çarpıp durmadan devam etti. Yaralanan vatandaş, üzerinden peş peşe tam 8 aracın daha geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Ekipler, 81 saat boyunca görüntüleri izleyip ilk çarpan aracı belirledi.



                58 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 58 milyon 664 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 51 bin 423'er, 4 bilenler bin 697'şer, 3 bilenler 137'şer, 2 bilenler ise 13'er lira alacak.



                BİR KİŞİYE 1.2 MİLYON
                10 BİLEN bir talihli, bir milyon 218 bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 956'şar, 8 bilenler 255'er, 7 bilenler 45'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                SON DERECE İLGİNÇ
                Antalya'da sıcaklık 41 dereceye çıktı. Erzurum ise eksi 8.8'le ayın en soğuk gününü yaşadı. Aradaki fark şaşırttı: 50 derece!

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                Haberler Yaşam Çerkezköy'deki sahte doktor skandalının ardından İstanbul'da da sahte beyin cerrahı ortaya çıktı
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