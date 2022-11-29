Çerkezköy'deki sahte doktor skandalının ardından İstanbul'da da sahte beyin cerrahı ortaya çıktı





TARİKATA GELİN

Aralarında Tom Cruise, John Travolta ve Dustin Hoffman gibi yıldızların da üye olduğu Scientology tarikatı, Türkiye'ye kadar uzandı! ABD'li aktör Jason Lee ile İzmirli eşi oyuncu Ceren Alkaç, 2011'de Hollywood'da tarikatın 42. yılı için düzenlenen özel davete katıldı. Ancak geçen 11 yıllık süre içinde tarikatın dayatmalarından sıkılan çift, ayrılma kararı aldı. İlk evliliği de Scientology tarikatı nedeniyle biten Lee, "Kilisenin yatak odamıza dahi müdahale etmesi, Ceren ile evliliğimizde sıkıntılar yarattı. Tarikatla eşim arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım. Ben de eşimi seçtim" açıklaması yaptı. Yıllar önce Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliği de Scientology tarikatının evliliklerine aşırı müdahale etmesi nedeniyle sonlanmıştı. Cruise'ün üyeliği devam ederken güzel aktris tarikattan ayrılmıştı.