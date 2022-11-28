Denizde pitbull saldırısı sonrası ölüm iddiasına takipsizlik kararı

Pendik'te Oğuzhan Doğan'ın denizde pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada köpeğin bir başkası tarafından kışkırtıldığı hakkında yeterli delil olmadığı, pitbull cinsi köpeğin yasak ırk olmasının tek başına suç oluşturmadığı ve Oğuzhan Doğan'ın kendi rızası ile köpekle birlikte denize girdiği belirtilerek takipsizlik kararı verildi.



Olay, 20 Ağustos 2021 tarihinde Pendik sahilde meydana geldi. Oğuzhan Doğan (28), 2 arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan'ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre, Oğuzhan Doğan, denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ardından olay yerinden uzaklaştı. Denizde çırpınan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan'ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Oğuzhan Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra defnedildi. Doğan'ın vücudunda çok sayıda köpek diş izine rastlandığını da belirten aile şikayetçi oldu.