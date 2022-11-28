Çerkezköy'deki sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan sahte doktor ihbarı! Müfettişler devrede

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın (20) tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.