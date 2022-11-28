Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.11.2022 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.11.2022 16:20
    ABONE OL

    Çerkezköy'deki sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan sahte doktor ihbarı! Müfettişler devrede

    Son dakika haberi | Tekirdağ'da yaşanan sahte doktor skandalının ardından başlatılan inceleme kapsamında sahte belgelerle doktorluk yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın İstanbul'da kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığını söylediği bir kişi daha gözaltına alındı.

    Sahte doktordan sahte doktor ihbarı! Müfettişler devrede

    Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın (20) tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

    BEYİN CERRAHI S.U. DA İSTANBUL'DA YAKALANDI
    Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

    TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE BIRAKILDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY´DE
    Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

        ÖZKİRAZ'A İZİN VEREN DOKTORLARLA GÖRÜŞÜLECEK
        Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu şekilden şekile girdi
        Haberler Yaşam Çerkezköy'deki sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan sahte doktor ihbarı! Müfettişler devrede
            SON DAKİKA